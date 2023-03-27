Названо найпопулярніші автобусні напрямки серед українців

Українці почали частіше їздити до Франції, Нідерландів та Бельгії, а в топі автобусних поїздок залишаються маршрути до Польщі та Молдови. Також популярними є поїздки до Чехії та Німеччини.

Про це повідомляють у BlaBlaCar.

Зазначається, що за час повномасштабної війни автобуси стали чи не найзручнішим способом для українців доїхати до європейських країн, адже авіасполучення наразі недоступне. За минулий рік кількість міжнародних поїздок збільшилась втричі.

Так, Франція входить в топ міжнародних автобусних маршрутів, серед найпопулярніших міст - Париж і Ренн. Також популярні поїздки у столицю Нідерландів та до одного з найбільших міст Бельгії - Антверпена. Найбільше квитків за такими напрямками продано з Сум, Дніпра, Запоріжжя та Києва і відповідно в зворотньому напрямку.

Лідерами по кількості проданих квитків є Молдова та Польща, найбільше українців їдуть саме до столиць цих країн – Кишинева та Варшави.

Найбільший вибір автобусних сполучень пропонують Київ та Львів, проте є безліч маршрутів, як прямих, так і з пересадками із Харкова, Дніпра, Луцька, Житомира, Рівного та інших міст.

Додому українці найчастіше повертаються з Варшави та Кракова.

Крім того, популярними залишаються поїздки до Чехії та Німеччини. Українці часто подорожують до Берліна та Гамбурга, а також до Праги.

"Протягом останнього року змінились і пасажирські звички українців. Якщо раніше на подорожі більшою мірою впливала сезонність (кількість поїздок збільшувалась влітку та зменшувалась ближче до зими), то зараз на зміну їй прийшла реакція на останні новини", - підкреслили в BlaBlaCar та додали, що фіксують збільшення бронювань подорожей перед важливими та символічними датами як 24 лютого 2023 року чи 9 травня.

Крім того, пересадки та тривалість поїздок перестали бути настільки критичними, як раніше – пасажирам важливіше дістатить до потрібного міста.

Зазначимо, що українці також можуть дістатися до сусідніх країн потягами. "Укрзалізниця" розширила мережу залізничних сполучень України та Польщі та призначила нові поїзди з Харкова та Києва до польських міст Перемишль, Варшава та Хелм.