Названы самые популярные автобусные направления среди украинцев

Украинцы стали чаще ездить во Францию, Нидерланды и Бельгию, а в топе автобусных поездок остаются маршруты в Польшу и Молдову. Также популярны поездки в Чехию и Германию.

Об этом сообщают в BlaBlaCar.

Отмечается, что за время полномасштабной войны автобусы стали самым удобным способом для украинцев доехать до европейских стран, ведь авиасообщение пока недоступно. За прошлый год количество международных поездок увеличилось втрое.

Так, Франция входит в топ международных автобусных маршрутов, среди самых популярных городов – Париж и Ренн. Также популярны поездки в столицу Нидерландов и в один из крупнейших городов Бельгии – Антверпен. Больше всего билетов по таким направлениям продано из Сум, Днепра, Запорожья и Киева и соответственно в обратном направлении.

Лидерами по количеству проданных билетов являются Молдова и Польша, больше всего украинцев едут именно в столицы этих стран – Кишинева и Варшаву.

Наибольший выбор автобусов предлагают Киев и Львов, однако есть множество маршрутов, как прямых, так и с пересадками из Харькова, Днепра, Луцка, Житомира, Ровно и других городов.

Домой украинцы чаще всего возвращаются из Варшавы и Кракова.

Кроме того, популярны остаются поездки в Чехию и Германию. Украинцы часто путешествуют в Берлин и Гамбург, а также в Прагу.

"В течение последнего года изменились и пассажирские привычки украинцев. Если раньше на путешествия в большей степени влияла сезонность (количество поездок увеличивалось летом и уменьшалось ближе к зиме), то сейчас на смену ей пришла реакция на последние новости", - подчеркнули в BlaBlaCar и добавили, что фиксируют увеличение бронирований путешествий перед важными и символическими датами как 24 февраля 2023 или 9 мая.

Кроме того, пересадки и продолжительность поездок перестали быть настолько критическими, как раньше – пассажирам важнее добраться до нужного города.

Отметим, что украинцы также могут добраться до соседних стран поездами. "Укрзализныця" расширила сеть железнодорожных сообщений Украины и Польши и назначила новые поезда из Харькова и Киева в польские города Перемышль, Варшава и Хелм.