BlaBlaCar представив оновлену функцію "Тільки для жінок": що змінилося

BlaBlaCar оновив функцію "Тільки для жінок", з якою жінки можуть вибирати спільні поїздки лише з іншими жінками, якщо вони цього хочуть, і це допоможе їм почуватися комфортніше. Найбільший маркетплейс для автодорожніх подорожей розширив функцію, зробивши її зручнішою та доступнішою для користувачок.

Про це повідомила пресслужба BlaBlaCar.

В чому заключається функція "Тільки для жінок"

Функція "Тільки для жінок" дає змогу жінкам подорожувати лише з іншими жінками, якщо вони цього бажають. Ця опція робить користування платформою для жінок більш гнучким та комфортним, створюючи додатковий рівень надійності.

"Тільки для жінок" існує на BlaBlaCar з початку його роботи в Україні.

Які зробили нововведення

1. Відтепер публікувати поїздку "Тільки для жінок" стало простіше, адже водійки тепер можуть активувати цю опцію безпосередньо під час створення поїздки. Раніше це можна було зробити тільки в додаткових налаштуваннях вже після публікації поїздки.

2. Поїздки "Тільки для жінок" тепер відображаються в загальній стрічці. Перед тим поїздки з цією опцією могли бачити тільки жінки, які увійшли в систему та скористалися спеціальним пошуковим фільтром.

3. Загалом побачити поїздку "Тільки для жінок" в результатах пошуку можуть лише зареєстровані користувачки.

Чому вирішили оновити функцію "Тільки для жінок"

У компанії зазначають, що рішення оновити функцію "Тільки для жінок" було зумовлене потребами спільноти BlaBlaCar, оскільки майже половина активних пасажирок на платформі — жінки, від яких сервіс отримав 48% бронювань у 2023 році. З розширеною функцією водійки та пасажирки зможуть легко користуватися додатковими перевагами і комфортом, які вона надає.

"Ми оновили функцію "Тільки для жінок", адже бізнес має розвиватися разом із потребами нашої спільноти. Це оновлення має на меті покращити користувацький досвід та зміцнити позиції BlaBlaCar як надійного та інклюзивного вибору для спільних поїздок", – зауважила координаторка комунікацій BlaBlaCar в Центральній та Східній Європі Марина Пухова.

Вона також зазначила, що компанія у 2024 році планує сфокусуватися на розвитку спільноти, а саме на розширенні можливостей для жінок-водійок та пасажирок.

Про BlaBlaCar

BlaBlaCar — провідна світова платформа для спільних поїздок, яка щороку дозволяє 26 мільйонам активних користувачів знаходити спільні поїздки у 21 країні. Технологія платформи знаходить водіїв з вільними місцями та пасажирів, які прямують у тому ж напрямку, щоб вони могли розділити витрати на поїздку.

Нагадаємо, BlaBlaCar ввела плату за користування сервісом. В компанії повідомили, що запровадили нову систему онлайн-бронювання, яка покликана мотивувати пасажирів відповідальніше ставитись до поїздок і зменшити кількість скасованих бронювань.

Також нещодавно стало відомо, що BlaBlaCar залучив 100 мільйонів євро інвестицій, які спрямує на розвиток, оскільки компанія планує поєднати різні формати спільних подорожей з розгалуженою карпулінговою мережею в усіх регіонах, де працює.

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