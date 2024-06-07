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У травні Нацбанк оштрафував три банки на 55 млн грн
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у травні 2024 року застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу на суму понад 55 млн грн.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
До яких фінустанов застосовано заходи впливу
Заходи впливу застосовано до:
- АТ "Ощадбанк" – штраф у розмірі 33 760 071,09 грн за порушення у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
- Акціонерного банку "Південний" – штраф у розмірі 11 051 000,00 грн, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.
Банк також отримав письмове застереження, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- АТ "А-Банк" - штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення вимог, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів.
Банк отримав письмове застереження, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
- ТОВ "Даймонд Пей" – штраф у розмірі 13 064 230,00 грн за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Нагадаємо, у квітні Нацбанк виявив факти порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку АТ "Акцент-Банк" та оштрафував фінустанову на 258,4 тис. грн.
У лютому регулятор застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства до трьох банків (АТ "Кристалбанк", ПуАТ "КБ "Акордбанк" та АТ "Комінбанк") та тринадцяти небанківських фінансових установ. Крім того, на 17 мільйонів гривень була оштрафована і АТ "Укрпошта".
Крім того, у грудні 2023 року були також оштрафовані за різні порушення АТ "Оксі Банк", ПуАТ "КБ "Акордбанк", АТ "Універсал Банк", ПАТ "МТБ Банк" та АТ "Комінбанк".
А у листопаді повідомлялось про те, що Нацбанк оштрафував на 200 тисяч гривень банк "Глобус".