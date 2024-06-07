У травні Нацбанк оштрафував три банки на 55 млн грн

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у травні 2024 року застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу на суму понад 55 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба регулятора.

До яких фінустанов застосовано заходи впливу

Заходи впливу застосовано до:

АТ "Ощадбанк" – штраф у розмірі 33 760 071,09 грн за порушення у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Акціонерного банку "Південний" – штраф у розмірі 11 051 000,00 грн, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.

Банк також отримав письмове застереження, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

АТ "А-Банк" - штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення вимог, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів.

Банк отримав письмове застереження, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

ТОВ "Даймонд Пей" – штраф у розмірі 13 064 230,00 грн за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Нагадаємо, у квітні Нацбанк виявив факти порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку АТ "Акцент-Банк" та оштрафував фінустанову на 258,4 тис. грн.

У лютому регулятор застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства до трьох банків (АТ "Кристалбанк", ПуАТ "КБ "Акордбанк" та АТ "Комінбанк") та тринадцяти небанківських фінансових установ. Крім того, на 17 мільйонів гривень була оштрафована і АТ "Укрпошта".

Крім того, у грудні 2023 року були також оштрафовані за різні порушення АТ "Оксі Банк", ПуАТ "КБ "Акордбанк", АТ "Універсал Банк", ПАТ "МТБ Банк" та АТ "Комінбанк".

А у листопаді повідомлялось про те, що Нацбанк оштрафував на 200 тисяч гривень банк "Глобус".