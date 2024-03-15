Посилений рівень контролю. Як і для чого НБУ перевірятиме банки у 2024 році

До кінця 2024 року Нацбанк проведе перевірки 27 банків. Незважаючи на те, що рано чи пізно регулятор приходить з інспекцією до всіх, окремі учасники ринку справді вимагають пильної уваги.

Національний банк здійснює перманентний контроль над усіма фінансовими установами. Тому на перший погляд в інспекційних перевірках немає нічого надзвичайного.

Втім, у роботі деяких банків, до яких протягом року прийдуть інспектори з НБУ, не все гладко. Акордбанк, Оксі Банк та Універсал Банк протягом 2023 року отримали чималі штрафи за порушення правил фінансового моніторингу, ПриватБанк та Ощадбанк мають найбільші в банківській системі портфелі проблемних кредитів (NPL) та за багатьма параметрами впливають на весь ринок. А банк "Альянс" взагалі став фігурантом слідства у рамках справи про заподіяння шкоди державі більш ніж на 700 млн грн.

Тож інтерес Нацбанку до окремих банків цілком обґрунтований. Перевірки дають можливість не лише виявляти порушників та карати їх, а й попереджати банкрутства.

Спочатку стрес-тести, потім – інспекція

Протягом 2023 року Національний банк проводив стрес-тестування 20 найбільших банків (15 системних банків – зокрема), сукупна частка активів яких перевищила 90% всіх активів банківського сектора.

Під час стрес-тестування НБУ сконцентрувався переважно на оцінці якості кредитних портфелів банків та заставного майна, а також на аналізі рівня капіталізації банків.

Головне завдання стрес-тестування – це перевірити певну гіпотезу. Наприклад, наскільки банк виявиться стійким, якщо відбудеться масовий відтік вкладників або різко зросте портфель проблемних кредитів (NPL). Вадим Березовик директор компанії "Профін Консалтинг"

Таким чином, стрес-тести не слід плутати з перевірками. Тому що інспекційні виїзні перевірки – це всеосяжний процес, який торкається практично всіх аспектів діяльності банків. Механізм та умови таких перевірок врегульовані постановою НБУ №276 від 17 липня 2001 року з урахуванням внесених поправок та змін.

Під час інспекційних заходів НБУ визначає ризики у роботі банків та ступінь безпеки їх операцій, оцінює фінансовий стан банків загалом, перевіряє достовірність банківської звітності та те, як банки дотримуються чинного законодавства.

Простіше кажучи, завдання інспекторів – переконатися в тому, що банк стабільний, що його діяльність не несе загрози для клієнтів (як вкладників, так і позичальників), і в тому, що банк не порушує вимоги Нацбанку .

Кого перевірять і коли

Нацбанк перевірятиме по кілька банків за квартал (див. скріншот).

З офіційного сайту НБУ

Серед великих системних банків, яких стосуватимуться інспекції, державні ПриватБанк та Ощадбанк, Універсал Банк, ПроКредит Банк. У перелік відносно великих банків, до яких нагряне перевірка, потрапили "Восток", Банк Кредит Дніпро, Акордбанк, "Альянс" та Міжнародний інвестиційний банк (МІБ). Всі інші банки, такі як Індустріалбанк, АП Банк, Кристалбанк, банк "Авангард" та інші, відносяться до гравців другого та навіть третього ешелону, обсяг їх активів менший за 10 млрд грн.

Сума активів усіх банків, які потраплять під перевірки у 2024 році, становить 1,57 трлн грн, це близько половини (48%) активів усіх платоспроможних банків в Україні.

Планові перевірки банків є регулярним заходом, що проводиться раз на 1-2 роки, залежно від масштабів банку та його ролі на ринку. Тобто НБУ з певною періодичністю перевіряє всі фінустанови.

Під час війни правила контролю не такі жорсткі, я сказав би, селективні. На практиці швидше варто розцінювати логіку призначення перевірок через галузеву специфіку банків (обслуговування окремих напрямків чи клієнтів) та структуру їхньої власності. Віктор Шулик директор департаменту управління проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Диму без вогню не буває

Включення того чи іншого банку до інспекційного плану може бути продиктовано тим, що конкретний банк потребує підвищеної уваги регулятора. Адже не варто забувати, що, крім виїзних перевірок, НБУ на регулярній основі здійснює дистанційний моніторинг банків і "бачить" потенційні ризики – недотримання нормативів або сумнівні угоди.

"Безвиїзний контроль Нацбанку дозволяє відстежувати діяльність банків на щоденній основі через звітність, нормативи тощо. Тому, якщо за підсумками такого дистанційного контролю у НБУ виникає підозра, що в окремо взятого банку не все гаразд, інспекція до нього прийде значно швидше, ніж до банку, діяльність якого не дає підстав засумніватися у прозорості", – розповідає Вадим Березовик.

Банк "Альянс" (його Нацбанк перевірятиме у 2 кварталі), став учасником гучного скандалу, в якому замішані НЕК "Укренерго" та енерготрейдер ТОВ "Юнайтед Енерджі". "Укренерго" ще влітку 2019 року уклала з "Юнайтед Енерджі" договір про врегулювання небалансів електроенергії. Фінансовим посередником цього договору виступив банк "Альянс", він надав гарантію на загальну суму 1,85 млрд грн. Навесні 2022 року Укренерго зажадала, щоб банк виконав гарантійні зобов'язання. «Альянс» виплатив лише 133 млн грн, суму порядку 1,7 млрд грн «Укренерго», що залишилася, два роки намагається вибити через суд.

Ба більше, угодою між "Укренерго" та "Юнайтед Енерджі" зацікавилися Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). На початку січня вони повідомили про те, що розкрито схему заволодіння електричною енергією на суму близько 716 млн грн. Найнеприємніше, що учасником цієї схеми виявився і "Альянс". Правоохоронці вказали, що банк видав гарантію з порушенням процедури і сама гарантія є фіктивною. А наприкінці січня НАБУ та САП оголосили голову правління банку «Альянс» Юлію Фролову у розшук.

Тому нічого дивного в тому, що НБУ призначив у банку перевірку з урахуванням усіх подій, які явно загрожують його стійкості.

Оксі Банк (перевірка банку має завершитися до квітня) є одним із великих порушників у сфері фінансового моніторингу. У грудні 2023 року НБУ оштрафував банк більш ніж на 20 млн грн за недотримання правил перевірки клієнтів (їх операцій у тому числі) та некоректний облік критеріїв ризику, пов'язаних із клієнтами, за несвоєчасне подання Нацбанку документів та звітності, які стосуються фінмоніторингу.

Слід повернутися на початок 2023 року, коли Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідувало участь деяких банків у схемі міскодингу. Це підміна призначення гемблінг-платежів, які отримували онлайн-казино та за допомогою банків виводили на карткові рахунки, що дозволяло гральному бізнесу ухилятися від оподаткування.

Депутати, які зацікавилися міскодингом, у розмовах офф-рекорд серед причетних називали також Оксі Банк. Хоча представники фінустанови заперечували його участь у таких операціях.

Так чи інакше, але НБУ останнім часом вкрай гостро реагує на будь-які складнощі, які виникають у банків із виконанням вимог фінмоніторингу. Акордбанк, Кристалбанк і банк "Кліринговий дім" , які отримували штрафи за порушення правил фінмоніторингу, також є у плані перевірок НБУ.

Індустріалбанк (перевірка банку призначена на 2 квартал) відрізняється не найкращими фінансовими показниками. За 2023 рік банк отримав найбільші збитки серед усіх банків, яких перевірить НБУ – "мінус" 40 млн грн. І це при тому, що 2023-й став рекордним роком за сумою прибутку, який отримали банки. Крім того, активи банку протягом 2023 року скоротилися на 13% до 4,1 млрд грн, а кредитний портфель зменшився на 40% до 1,1 млрд. грн.

Ще Індустріалбанк має проблеми з виконанням нормативів. Зокрема, це норматив Н7 рівня кредитного ризику на одного контрагента. Він не може перевищувати 25%, у банку значення Н7 на 1 лютого 2024 року становило 37%. Норматив Н9 максимального розміру кредитного ризику за операціями із пов'язаними особами має бути до 25%. Індустріалбанк до лютого довів Н9 майже до 24%, що є передпороговим значенням.

Окремо варто згадати банки, які мають заборгованість перед НБУ за кредитами рефінансування. Протягом 2023 року банки сплатили 94% заборгованості за кредитами, які їм видав Нацбанк, що становить 35,7 млрд грн. На початок 2024 року залишалося шість банків-боржників: банк "Альянс", МІБ, банк "Львів", Комінбанк, АП Банк та МетаБанк. До 1 лютого банк "Альянс" повернув Нацбанку заборгованість у сумі 700 млн грн. До 1 березня погасив кредит рефінансування МетаБанк, про це виданню повідомив його голова правління Сергій Нужний. Проте більшість боржників (крім банку "Львів" та Комінбанку) були включені до плану інспекційних перевірок.

Чому показник залученого рефінансу важливий? Багато банків користуються цим інструментом підтримки ліквідності. І якщо банк повертає кошти вчасно, жодних проблем немає. Але якщо банк не здатний розплатитися з НБУ, це може закінчитися для нього плачевно. Такий прецедент уже був: влітку 2022 року Нацбанк відкликав ліцензію та вивів із ринку банк "Січ". Однією з головних причин того, що сталося, став той факт, що банк не зміг повернути кредит рефінансування і сплатити відсотки за користування ним.

Чим можуть завершитися перевірки: хороший та поганий сценарій

За словами опитаних експертів, НБУ близько 70% всієї інформації про діяльність банків отримує в дистанційному режимі за допомогою інструментів безвиїзного нагляду. Решта 30% даних НБУ може отримати лише у тому випадку, якщо інспектори будуть присутні у банку.

"НБУ віддалено дивиться на індикатори банків, відстежує проблемні моменти та виявляє тригерні точки, які можуть стати приводом для того, щоб банк потрапив до списку перевірок. На місці інспекція концентрується насамперед на трьох питаннях: це якість активів та капітал, стан корпоративного управління, інформаційна безпека", – прокоментував представник одного із банків, який попросив не називати його ім'я.

У середньому, інспекційна перевірка триває 1-2 місяці, залежно від розмірів банку. Цього часу вистачає для того, щоб оцінити роботу установи, виявити потенційні ризики в її діяльності та вжити заходів впливу, якщо вони будуть потрібні.

Зазвичай, все закінчується тим, що Нацбанк пред'являє банку вимогу про докапіталізацію. Високий рівень NPL, конфлікти всередині органів управління банку чи прогалини у безпеці – це загрози для клієнтів та для стабільності фінустанови, які спричиняють втрату грошей. Для того, щоб банк встояв за поганого сценарію розвитку подій, у нього має бути запас капіталу.

Якщо перевірка виявить, що в банку зовсім все погано, він взагалі ризикує втратити ліцензію. Такий розвиток подій також можливий.

"Як правило, за результатами перевірок НБУ наказує усунути виявлені порушення, провести докапіталізацію в тому числі. Але й крайні заходи у вигляді введення тимчасової адміністрації та відкликання ліцензії теж виключати не можна. Все залежить від ризикованості діяльності банку, від виявлених порушень та загрози для вкладників і клієнтів банку", – констатує Вадим Березовик.