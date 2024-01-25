Бізнес-партнера Коломойського заочно арештували та розшукують по справі про крадіжку електроенергії в "Укренерго"

НАБУ оголосило у розшук трьох підозрюваних у крадіжці електроенергії "Укренерго", а САП оголосила про заочний арешт бізнес-партнера Коломойського - Михайла Кіпермана.

Про це повідомили пресслужби НАБУ і САП у соцмережі Facebook.

"НАБУ і САП розшукують трьох учасників схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго". Йдеться про організатора схеми, директора департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" та голову правління комерційного банку", - пояснило відомство.

Додамо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила про заочний арешт організатору злочинної схеми.

"24 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід організатору злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Суд задовольнив клопотання та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомила пресслужба САП у Facebook.

У відомстві зазначили, що після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Додамо, що йдеться про Михайла Кіпермана, який був організатором схеми, екс-начальника департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитра Кондрашова, і голову правління Альянс Банку Юлію Фролову.

Що відомо про схему заволодіння електроенергією "Укренерго"

11 січня 2024 року НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" трейдером ТОВ "Юнайтед Енерджі", яка пов’язана з олігархом Ігорем Коломойським, та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму понад 716 млн грн.

Як з'ясувало слідство, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке на той момент було одним з найбільших в Україні трейдерів, закупило в "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн.

"Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури", - пояснили в НАБУ.

Схема заволодіння електроенергією "Укренерго" у 2022 році. Ілюстрація: НАБУ

Після цього електроенергію продали учасникам ринку, а кошти від продажу вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку".

В НАБУ зазначили, що гроші на продану електроенергію "Укренерго" так і не одержало. А коли звернулося по цьому питанню до банка-гаранта – отримало відмову в погашенні заборгованості.

Про підозру повідомлено 4 особам: організатору схеми, директору департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго", голові правління комерційного банку та директору приватної компанії. На кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

Хто такий Михайло Кіперман

Михайло Кіперман – український бізнесмен, нафтовий магнат, член наглядової ради ВАТ "Укрнафта". Його бізнес пов'язаний з українськими мільярдерами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Про нього частіше говорять не так як про успішного підприємця, а як про агресивного рейдера. Будучи партнером співвласника групи "Приват" у нафтовому бізнесі, він "повернув" у власність групи Київську фабрику технічного паперу, Золотоніський машинобудівний завод, Украгрожільєпобутбуд, фармацевтичну компанію "Дарниця", НВО "Сатурн" та багато інших підприємств.

Згідно з останньою інформацією, Михайло Кіперман виїхав з України у 2018 році, коли прокуратура запідозрила його у причетності до масштабних розкрадань у Приватбанку.

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