Бизнес-партнера Коломойского заочно арестовали и разыскивают по делу о краже электроэнергии "Укрэнерго"

НАБУ объявило в розыск трех подозреваемых в краже электроэнергии "Укрэнерго", а САП объявила о заочном аресте бизнес-партнера Коломойского – Михаила Кипермана.

Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и САП в соцсети Facebook.

"НАБУ и САП разыскивают трех участников схемы завладения электрической энергией ЧАО "НЕК" Укрэнерго". Речь идет об организаторе схемы, директоре департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и председателе правления коммерческого банка", - пояснило ведомство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила о заочном аресте организатору преступной схемы.

"24 января 2024 года следователь судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения организатору преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Суд удовлетворил ходатайство и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба САП в Facebook.

В ведомстве отметили, что после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Добавим, что речь идет о Михаиле Кипермане, который был организатором схемы, экс - начальнике департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрии Кондрашове, и председателе правления Альянс Банка Юлии Фроловой.

Что известно о схеме завладения электроэнергией "Укрэнерго"

11 января 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему завладения электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" трейдером ООО "Юнайтед Энерджи", связанного с олигархом Игорем Коломойским, и легализации полученных от ее продажи средств на сумму свыше 716 млн грн.

Как выяснило следствие, в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", которое на тот момент являлось одним из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн.

"Несмотря на имеющуюся задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры", - пояснили в НАБУ.

Схема завладения электроэнергией "Укрэнерго" в 2022 году. Иллюстрация: НАБУ

После этого электроэнергию продали участникам рынка, а средства от продажи вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств "ПриватБанка".

В НАБУ отметили, что деньги на проданную электроэнергию "Укрэнерго" так и не получило. А когда обратилось по этому вопросу к банку-гаранту – получило отказ в погашении задолженности.

О подозрении сообщено 4 лицам: организатору схемы, директору департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго", председателю правления коммерческого банка и директору частной компании. На средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест.

Кто такой Михаил Киперман

Михаил Киперман – украинский бизнесмен, нефтяной магнат, член наблюдательного совета ОАО "Укрнафта". Его бизнес связан с украинскими миллиардерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

О нем чаще говорят не так как об успешном предпринимателе, а как об агрессивном рейдере. Будучи партнером совладельца группы "Приват" в нефтяном бизнесе, он "вернул" в собственность группы Киевскую фабрику технической бумаги, Золотоношский машиностроительный завод, Украгрожильебытстрой, фармацевтическую компанию "Дарница", НПО "Сатурн" и многие другие предприятия.

Согласно последней информации, Михаил Киперман уехал из Украины в 2018 году, когда прокуратура заподозрила его в причастности к масштабным хищениям в ПриватБанке.

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