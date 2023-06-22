Вправа на витривалість: навіщо НБУ вирішив провести стрес-тестування банків

Основна мета, яку ставить перед собою Нацбанк – переконатися в тому, що банківська система стійка до різноманітних загроз та викликів.

Після перерви у 2022 році Національний банк знову повернувся до стрес-тестів українських банків. Протягом 2023 року НБУ проведе оцінку 20 найбільших банків. Сумарний обсяг чистих активів перевищує 90% активів всього банківського сектора. Крім того, у цих банках сконцентровано левову частку коштів фізичних осіб, майже 97%, а їхній кредитний портфель досягає 93% усіх виданих кредитів.

Стрес-тестування – це своєрідна вправа для банків, яку регулярно проводить НБУ. Основна мета переконатися в тому, що банківська система стійка до різноманітних загроз і викликів (як зовнішніх, так і внутрішніх), а також виявити її слабкі сторони.

В рамках стрес-тестів НБУ зазвичай концентрується на двох сегментах банківського ринку . Це найбільші банки (системно значущі банки в першу чергу) і банки, які з точки зору Нацбанку є схильні до макроекономічних, кредитних та інших ризиків.

2023 року НБУ вирішив перевірити саме найбільші банки. Логіка проста. Враховуючи те, що обрана 20-ка – це своєрідний фундамент усієї банківської системи, регулятор хоче переконатися, що ці банки мають достатній рівень капіталізації та зможуть встояти за негативного розвитку подій, в умовах ескалації та затягування військового конфлікту – зокрема. А також у тому, що самі банки адекватно оцінюють свої ризики.

Втім, я вважаю, що із наведеного Нацбанком списку переважна більшість банків пройде стрес-тестування успішно . Вони мають і запас міцності, і адекватний ризик-менеджмент. Винятком можуть стати Укрексімбанк та Укргазбанк, які мають великий портфель корпоративних кредитів, а з їх погашенням далеко не все гладко, і Сенс Банк (колишній Альфа-Банк), який перебуває під загрозою націоналізації.

Один із ключових пунктів стрес-тестування – це аналіз якості активів та заставного майна за кредитами . Чи варто чекати якихось "одкровень" за даними показниками? Думаю, навряд. Усі великі системні банки мають внутрішні системи оцінки ризиків, які враховують не лише вимоги НБУ, а й особливу ситуацію в економіці, яка склалася після 24 лютого 2022 року. Отже, побоюватися того, що за підсумками перевірки у когось із лідерів ринку розкриється щось страшне, явно не слід.

Може бути хіба що невідповідність нормативів у межах окремих кредитних договорів. Наприклад, некоректна оцінка застави або занижена оцінка рівня ризику щодо конкретного позичальника. Але вплив таких окремих випадків на загальний фінансовий стан банку буде незначним.

Справа в тому, що є спеціальні нормативи, які обмежують обсяг ризику на одного позичальника. Ці нормативи не дозволяють банку перевищувати цей ризик більше, ніж на 25% його капіталу. Відповідно, за найгіршого сценарію, якщо у банку в кредитному портфелі буде кілька великих позичальників, ризик за якими недооцінений навіть на 50%, це все одно не зможе призвести до дестабілізації фінустанови та її падіння. До того ж, якщо врахувати, що у більшості банків запас капіталізації цілком пристойний, – рівень достатності регулятивного капіталу (Н2) майже в усіх учасників стрес-тестування перевищує норматив у 10%, – побоюватися точно нічого. І за такі порушення банкам нічого серйозного не загрожує . Хіба що Нацбанк може попросити упорядкувати кредитний портфель і усунути "перекоси" за ключовими позичальниками.

А ось те, що справді може виявитися за підсумками стрес-тестів, це реальний обсяг проблемної заборгованості. Але знову ж таки, це не означає, що NPL у результаті буде в 1,5-2 рази більше, ніж зараз. За результатами переоцінки кредитних портфелів частка NPL у банках, що потрапили на тестування, може зрости на 5-10 в.п. максимум. Отже, для всього банківського сектора це буде близько 4 в.п. додатково. Тобто якщо відштовхуватися від того, що на 1 травня частка проблемних кредитів у системі становила 45%, то реальна частка токсичних боргів, швидше за все, становить близько 49% .

Але все-таки припустимо, що окремі банки провалять стрес-тестування. У такому разі НБУ вимагатиме від них привести нормативи та систему управління кредитними ризиками до тих рамок та значень, що визначені постановами Нацбанку. Найзліснішим порушникам доведеться розробити програму докапіталізації, погодити її з НБУ, а потім цю програму виконати. У принципі, часу буде достатньо: банки повинні привести свій капітал до ладу до 1 квітня 2026 року .