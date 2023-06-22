Упражнение на выносливость: зачем НБУ решил провести стресс-тестирование банков

Основная цель, которую ставит перед собой Нацбанк – убедиться в том, что банковская система устойчива к разного рода угрозам и вызовам

После перерыва в 2022 году Национальный банк вновь вернулся к стресс-тестам украинских банков. В течение 2023 года НБУ проведет оценку 20-ти крупнейших банков. Суммарный объем их чистых активов превышает 90% активов всего банковского сектора. Кроме того, в этих банках сконцентрирована львиная доля средств физических лиц, почти 97%, а их кредитный портфель достигает 93% всех выданных кредитов.

Стресс-тестирование – это некое упражнение для банков, которое регулярно проводит НБУ. Основная цель убедиться в том, что банковская система устойчива к разного рода угрозам и вызовам (как внешним, так и внутренним), а также выявить ее слабые стороны.

В рамках стресс-тестов НБУ обычно концентрируется на двух сегментах банковского рынка . Это крупнейшие банки (системно значимые банки в первую очередь) и банки, которые с точки зрения Нацбанка являются наиболее подвержены макроэкономическим, кредитным и прочим рискам.

В 2023 году НБУ решил проверить именно крупнейшие банки. Логика проста. Учитывая то, что выбранная 20-ка – это своеобразный фундамент всей банковской системы, регулятор хочет удостовериться, что эти банки имеют достаточный уровень капитализации и смогут устоять при негативном развития событий, в условиях эскалации и затягивания военного конфликта – в частности. А также в том, что сами банки адекватно оценивают свои риски.

Впрочем, я считаю, что из приведенного Нацбанком списка подавляющее большинство банков пройдет стресс-тестирование успешно . У них есть и запас прочности, и адекватный риск-менеджмент. Исключением могут стать Укрэксимбанк и Укргазбанк, у которых крупный портфель корпоративных кредитов, а с их погашением далеко не все гладко, и Сенс Банк (бывший Альфа-Банк), который находится под угрозой национализации.

Один из ключевых пунктов стресс-тестирования – это анализ качества активов и залогового имущества по кредитам . Стоит ли ждать каких-то "откровений" по данным показателям? Думаю, вряд ли. У всех крупных системных банков есть внутренние системы оценки рисков, которые учитывают не только требования НБУ, но и особую ситуацию в экономике, которая сложилась после 24 февраля 2022 года. Следовательно, опасаться того, что по итогам проверки у кого-то из лидеров рынка вскроется нечто "страшное", явно не следует.

Может быть разве что несоответствие нормативов в рамках отдельных кредитных договоров. Например, некорректная оценка залога или заниженная оценка уровня риска по конкретному заемщику. Но влияние таких частных случаев на общее финансовое состояние банка будет незначительным.

Дело в том, что есть специальные нормативы, которые ограничивают объем риска на одного заемщика. Эти нормативы не дают банку возможность превышать этот риск больше, чем на 25% его капитала. Соответственно, при наихудшем сценарии, если у банка в кредитном портфеле будет пару крупных заемщиков, риск по которым недооценен даже на 50%, это все равно не сможет привести к дестабилизации финучреждения и его падению. К тому же, если учесть, что у большинства банков запас капитализации вполне приличный, – уровень достаточности регулятивного капитала (Н2) почти у всех участников стресс-тестирования превышает норматив в 10%, – опасаться точно нечего. И за такие нарушения банкам ничего серьезного не грозит . Разве что Нацбанк может попросить привести кредитный портфель в порядок и устранить "перекосы" по ключевым заемщикам.

А вот то, что действительно могут обнажить стресс-тесты, это реальный объем проблемной задолженности. Но опять же, это не значит, что NPL в итоге окажется в 1,5-2 раза больше, чем сейчас. По результатам переоценки кредитных портфелей доля NPL в тестируемых банках может возрасти на 5-10 п.п. максимум. Следовательно, для всего банковского сектора прибавка будет порядка 4 п.п. То есть, если отталкиваться от того, что на 1 мая доля проблемных кредитов в системе составляла 45%, то реальная доля токсичных долгов, скорее всего, находится на уровне около 49% .

Но все-таки предположим, что отдельные банки провалят стресс-тестирование. В таком случае НБУ потребует от них привести нормативы и систему управления кредитными рисками к тем рамкам и значениям, которые определены постановлениями Нацбанка. Самым злостным нарушителям придется разработать программу докапитализации, согласовать ее с НБУ и затем эту программу выполнить. В принципе, времени будет достаточно: банки должны привести свой капитал в порядок до 1 апреля 2026 года .