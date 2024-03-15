Усиленный уровень контроля. Как и для чего НБУ будет проверять банки в 2024 году

До конца 2024 года Нацбанк проведет проверки 27 банков. Несмотря на то, что рано или поздно регулятор приходит с инспекцией ко всем, отдельные участники рынка действительно требуют пристального внимания.

Национальный банк осуществляет перманентный контроль за всеми финансовыми учреждениями. Поэтому на первый взгляд в инспекционных проверках нет ничего из ряда вон выходящего.

Впрочем, в работе некоторых банков, к которым в течение года придут инспекторы из НБУ, не все гладко. Акордбанк, Окси Банк и Универсал Банк в течение 2023 года получили немалые штрафы за нарушение правил финансового мониторинга, ПриватБанк и Ощадбанк имеют самые крупные в банковской системе портфели проблемных кредитов (NPL) и по многим параметрам влияют на весь рынок. А банк "Альянс" и вовсе стал фигурантом следствия в рамках дела о нанесении ущерба государству более чем на 700 млн грн.

Так что, интерес Нацбанка к отдельным банкам вполне обоснованный. Проверки дают возможность не только выявлять нарушителей и наказывать их, но и упреждать банкротства.

Сначала стресс-тесты, потом – инспекция

В течение 2023 года Национальный банк проводил стресс-тестирование 20 крупнейших банков (15 системных банков – в том числе), совокупная доля активов которых превысила 90% всех активов банковского сектора.

В ходе стресс-тестирования НБУ сконцентрировался преимущественно на оценке качества кредитных портфелей банков и залогового имущества, а также на анализе уровня капитализации банков.

Главная задача стресс-тестирования – это проверить некую гипотезу. Например, насколько банк окажется устойчивым, если произойдет массовый отток вкладчиков либо резко возрастет портфель проблемных кредитов (NPL). Вадим Березовик директор компании "Профин Консалтинг"

Таким образом, стресс-тесты не следует путать с проверками. Потому что инспекционные выездные проверки – это всеобъемлющий процесс, который затрагивает практически все аспекты деятельности банков. Механизм и условия таких проверок урегулированы постановлением НБУ № 276 от 17 июля 2001 года с учетом внесенных поправок и изменений.

Во время инспекционных мероприятий НБУ определяет риски в работе банков и степень безопасности их операций, оценивает финансовое состояние банков в целом, проверяет достоверность банковской отчетности и то, как банки соблюдают действующее законодательство.

Проще говоря, задача инспекторов – убедиться в том, что банк стабилен, что его деятельность не несет угрозу для клиентов (как вкладчиков, так и заемщиков), и в том, что финучреждение не нарушает требования Нацбанка.

Кого проверят и когда

Нацбанк будет проверять по несколько банков за квартал (см. скриншот).

С официального сайта НБУ

Среди крупных системных банков, которых коснутся инспекции, государственные ПриватБанк и Ощадбанк, Универсал Банк, ПроКредит Банк. В число достаточно крупных банков, к которым нагрянет проверка, попали "Восток", Банк Кредит Днепр, Акордбанк, "Альянс" и Международный инвестиционный банк (МИБ). Все остальные банки, такие как Индустриалбанк, АП Банк, Кристалбанк, банк «Авангард» и прочие, относятся к игрокам второго и даже третьего эшелона, объем их активов менее 10 млрд грн.

Сумма активов всех банков, которые попадут под проверки в 2024 году, составляет 1,57 трлн грн, это около половины (48%) активов всех платежеспособных банков в Украине.

Плановые проверки банков являются регулярным мероприятием, которое проводится раз в 1-2 года, в зависимости от масштабов банка и его роли на рынке. То есть, НБУ с определенной периодичностью проверяет все финучреждения.

Во время войны правила контроля не такие жесткие, я бы сказал, селективные. На практике скорее стоит расценивать логику назначения проверок через отраслевую специфику банков (обслуживание отдельных направлений или клиентов) и структуру их собственности. Виктор Шулик директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Дыма без огня не бывает

Включение того или иного банка в инспекционный план может быть продиктовано тем, что конкретный банк нуждается в повышенном внимании регулятора. Ведь не стоит забывать, что помимо выездных проверок, НБУ на регулярной основе проводит дистанционный мониторинг банков и "видит" потенциальные риски – несоблюдение нормативов либо сомнительные сделки.

"Безвыездной контроль Нацбанка позволяет отслеживать деятельность банков на ежедневной основе через отчетность, нормативы и т.д. Поэтому, если по итогам такого удаленного контроля у НБУ возникает подозрение, что у отдельно взятого банка не все в порядке, инспекция к нему придет значительно быстрее, чем к банку, у которого не к чему придраться", – рассказывает Вадим Березовик.

Банк "Альянс" (его Нацбанк будет проверять во 2 квартале), стал участником громкого скандала, в котором замешаны НЭК "Укрэнерго" и энерготрейдер ООО «Юнайтед Энерджи». «Укрэнерго» еще летом 2019 года заключила с «Юнайтед Енерджи» договор об урегулировании небалансов электроэнергии. Финансовым посредником по этому договору выступил банк «Альянс», он предоставил гарантию на общую сумму 1,85 млрд грн. Весной 2022 года «Укрэнерго» потребовала от банка выполнить гарантийные обязательства. «Альянс» выплатил только 133 млн грн, оставшуюся сумму порядка 1,7 млрд грн «Укрэнерго» два года пытается выбить через суд.

Более того, сделкой между "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи" заинтересовались Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). В начале января они сообщили о том, что раскрыта схема завладения электрической энергией на сумму около 716 млн грн. Самое неприятное, что в этой схеме оказался замешан и «Альянс». Правоохранители указали на то, что банк выдал гарантию с нарушением процедуры и сама гарантия является фиктивной. А в конце января НАБУ и САП объявили главу правления банка «Альянс» Юлию Фролову в розыск.

Поэтому ничего удивительного в том, что НБУ назначил в банке проверку с учетом всех событий, которые явно угрожают его устойчивости.

Окси Банк (проверка банка должна завершиться до апреля) является одним из крупных нарушителей в сфере финансового мониторинга. В декабре 2023 года НБУ оштрафовал банк более чем на 20 млн грн за несоблюдение правил проверки клиентов (их операций в том числе) и некорректный учет критериев риска, связанных с клиентами, за несвоевременную подачу Нацбанку документов и отчетности, которые касаются финмониторинга.

Следует вернуться в начало 2023 года, когда Бюро экономической безопасности (БЭБ) расследовало участие некоторых банков в схеме мискодинга. Это подмена назначения гемблинг-платежей, которые получали онлайн-казино и с помощью банков выводили на карточные счета, что позволяло игорному бизнесу уклоняться от налогообложения.

Депутаты, которые заинтересовались мискодингом, в разговорах офф-рекорд среди причастных называли также Окси Банк. Хотя представители финучреждения отрицали его участие в подобных операциях.

Так и или иначе, но НБУ в последнее время крайне остро реагирует на любые сложности, которые возникают у банков с выполнением требований финмониторинга. Акордбанк, Кристалбанк и банк "Клиринговый дом", которые получали штрафы за нарушения в сфере финмониторинга, тоже есть в плане проверок НБУ.

Индустриалбанк (проверка банка назначена на 2 квартал) отличается не самыми лучшими финансовыми показателями. За 2023 год банк получил наибольший убыток среди всех банков, которых проверит НБУ – "минус" 40 млн грн. И это при том, что 2023-й стал рекордным годом по прибыли, которую получили банки. Кроме того, активы банка в течение 2023 года сократились на 13% до 4,1 млрд грн, а кредитный портфель уменьшился на 40% до 1,1 млрд грн.

Еще у Индустриалбанка есть проблемы с выполнением нормативов. В частности, это норматив Н7 уровня кредитного риска на одного контрагента. Он не может превышать 25%, у банка значение Н7 на 1 февраля 2024 года составило 37%. Норматив Н9 максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами должен быть до 25%. Индустриалбанк к февралю довел Н9 почти до 24%, что является предпороговым значением.

Отдельно стоит упомянуть банки, которые имеют задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования. В течение 2023 года банки погасили 94% задолженности по кредитам, которые им выдал Нацбанк, что составляет 35,7 млрд грн. К началу 2024 года оставалось шесть банков-должников: банк "Альянс", МИБ, банк "Львов", Коминбанк, АП Банк и МетаБанк. К 1 февраля банк «Альянс» вернул Нацбанку задолженность в сумме 700 млн грн. К 1 марта погасил кредит рефинансирования МетаБанк, об этом изданию сообщил его председатель правления Сергей Нужный. Тем не менее, большинство должников (кроме банка «Львов» и Коминбанка) были включены в план инспекционных проверок.

Почему показатель привлеченного рефинанса важен? Многие банки пользуются этим инструментом для поддержания ликвидности. И если банк возвращает средства вовремя, никаких проблем нет. Но в случае, когда банк не способен расплатиться с НБУ, это может закончиться для него плачевно. Такой прецедент уже был: летом 2022 года Нацбанк отозвал лицензию и вывел с рынка банк "Сич". Одной из главных причин произошедшего стал тот факт, что банк не смог вернуть кредит рефинансирования и уплатить проценты за пользование им.

Чем могут завершиться проверки: хороший и плохой сценарий

По словам опрошенных delo экспертов, НБУ около 70% всей информации о деятельности банков получает в дистанционном режиме с помощью инструментов безвыездного надзора. Остальные 30% данных НБУ может получить только в том случае, если инспекторы будут присутствовать в банке.

"НБУ удаленно смотрит на индикаторы банков, отслеживает проблемные моменты и выявляет триггерные точки, которые могут стать поводом для того, чтобы банк попал в список проверок. На месте инспекция концентрируется прежде всего на трех вопросах: это качество активов и капитал, состояние корпоративного управления, информационная безопасность", – прокомментировал представитель одного из банков, который попросил не называть его имя.

В среднем инспекционная проверка длится 1-2 месяца, в зависимости от размеров банка. Этого времени хватает для того, чтобы оценить работу учреждения, выявить потенциальные риски в его деятельности и принять меры воздействия, если таковые потребуются.

Обычно все заканчивается тем, что Нацбанк предъявляет банку требование о докапитализации. Высокий уровень NPL, конфликты внутри органов управления банка или пробелы в безопасности – это угрозы для клиентов и для стабильности финучреждения, которые влекут за собой потерю денег. Для того, чтобы банк устоял при плохом сценарии развития событий, у него должен быть запас капитала.

Если проверка обнаружит, что у банка совсем все плохо, он и вовсе рискует лишиться лицензии. Такое развитие событий тоже возможно.

"Как правило, по результатам проверок НБУ предписывает устранить выявленные нарушения, провести докапитализацию в том числе. Но и крайние меры в виде введения временной администрации и отзыва лицензии тоже исключать нельзя. Все зависит рискованности деятельности банка, от выявленных нарушений и угрозы для вкладчиков и клиентов банка", – констатирует Вадим Березовик.