Стресс-тестирование банков – уже весной. НБУ надеется наконец оценить реальный ущерб на банковском рынке

Вскоре НБУ начнет проводить стресс-тестирование банков – метод, с помощью которого регулятор оценивает риски и определяет способность конкретного банка противостоять кризисным явлениям на финансовом рынке. Как сообщила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, произойти это должно уже весной 2023 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По ее словам, НБУ будет проводить стресс-тестирование, что понять, сколько банковской системе понадобится времени для восстановления от нанесенного войной и кризисом убытков. Однако уже и без тестирования известно, что система в результате войны потеряет более 30% кредитного портфеля – более 260 млрд грн, хотя общий размер капитала банковской системы в начале декабря составил 219 млрд грн.

Некоторым банкам нужно готовиться к докапитализации

Именно объем проблемных кредитов (NPL) в системе и то, насколько банки, к тому же нарастившие затраты на текущую деятельность, способны покрыть убытки (серьезность "подушки безопасности") и будет определяющей целью тестирования. Впрочем, уже известно и без тестирования, что акционерам банков уже нужно быть готовым к наращиванию капитала своих учреждений.

Согласно данным НБУ, к началу декабря уровень NPL в общем кредитном портфеле системы достиг почти 37%, хотя перед полномасштабной войной показатель составлял 29,5%. При этом хуже всего свои кредиты обслуживает именно корпоративный сектор (40,5% NPL). Что же касается населения (физлиц и предпринимателей), то объем проблемных кредитов этой группы заемщиков составил чуть более 32%.

"Нынешний год показал, что большинство банков сможет самостоятельно восстановить капитал благодаря будущим доходам. НБУ предоставит для этого достаточно времени банкам с жизнеспособными бизнес-моделями. На это понадобится больше года. Отдельным банкам, в том числе и государственным, может потребоваться докапитализация от акционера", – сообщила по запросу редакции пресс-служба Нацбанка.

Вместе с тем НБУ усилит надзор за теми финансовыми учреждениями, которые не могут генерировать положительный операционный результат. К ним могут быть применены ограничения для защиты их вкладчиков. В то время как для банков, которые будут добросовестно выполнять разработанные планы, будут сохраняться регуляторные послабления.

"По результатам оценки устойчивости будут приняты дальнейшие решения о корректировке режима регуляторного смягчения и внедрении требований к банкам в соответствии с европейским законодательством", – пояснил НБУ в комментарии delo.ua.

Только один сценарий и системные банки в первую очередь

В разговоре с delo.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий обратил внимание на то, что будут тестировать, прежде всего, системно важные банки. Всего их 14 . А тестирование должно быть максимально простым, по которому банку предоставляют худший сценарий хода экономической ситуации, а банк в свою очередь обязан – согласно нормативам – честно показать свое состояние и возможности, формируя соответствующие резервы.

Мнение эксперта в комментарии нам подтвердила напрямую и сама Екатерина Рожкова. "При стресс-тестировании мы начнем с крупнейших банков. Дальнейшие планы и временные рамки тестирования будут зависеть от операционной способности обеспечить оценку качества активов банков с учетом рисков безопасности. В любом случае мы планируем оценить качество активов всего сектора", – рассказала она.

В прошлом году НБУ по известным причинам, во-первых, смягчил ряд требований к банкам и остановил проверки, во-вторых, не принимал в отношении них меры воздействия за нарушение экономических нормативов, упростив при этом для них представление отчетности. Сейчас же пора узнать, чем на самом деле живет система. Но путем применения старых жестких критериев этого не добиться.

"Я лишь предполагаю, что в этот раз Национальный банк в условиях войны изменит свой подход и пересмотрит критерии при стресс-тестировании банков. Думаю, эта процедура, судя по моему опыту, продлится ориентировочно месяц", – отмечает delo.ua член совета НБУ Богдан Данилишин. Екатерина Рожкова гипотезу г-на Данилишина относительно изменений методики также подтвердила.

"При стресс-тестировании планируется использовать только базовый макроэкономический сценарий, хотя раньше мы обычно использовали базовый и неблагоприятный", – добавила замглавы НБУ. Напомним: базовый сценарий необходим для того, чтобы была основа для сравнения при моделировании неблагоприятного сценария.

Вместо стресс-тестирования – проверка качества активов

В комментарии delo.ua ассоциированный эксперт "CASE-Украина" Евгений Дубогрыз, в течение 2015-2019 годов занимавший должность начальника управления, заместителя директора департамента в НБУ, где занимался стресс-тестированием банков, предлагает несколько изменить подход к тестированию финучреждений.

Если говорить упрощенно, стресс-тестирование, предполагающее припуск определенного макроэкономического сценария (отрицательного и базового), включает три этапа:

тщательная проверка качества активов

стресс-тестирование крупных заемщиков

проверка того, как все это накладывается на бизнес-модели банков для понимания, что будет с ними и их заемщиками при определенном развитии событий.

Евгений Дубогрыз считает, что стоит просто ограничиться проверкой качества активов (AQR). А потом смотреть, нужно ли стресс-тестирование как таковое. Тем более, что в меморандуме между Украиной и МВФ нет обязательства проводить стресс-тестирование, а вот обязательство провести оценку AQR там как раз содержится.

"В любом случае НБУ не будет применять в отношении банков меры влияния, а просто им покажет, что с ними будет при базовом сценарии ", – добавляет он.

Эксперт напоминает, что согласно законодательству и постановлению самого НБУ №23 от 25 февраля 2022 года, во время военного положения и в течение шести месяцев после него регулятор не может применять к банкам меры влияния за нарушение нормативов капитала, о чем говорилось выше.

По результатам стресс-тестирования банки по капиталу не "провалятся", потому что речь идет просто о гипотетическом сценарии. Но они "провалятся" по капиталу после проверки качества активов, AQR. Тогда Нацбанк вместе с банками будет разрабатывать программу восстановления учреждений, где уже будет учтено, каким образом банк и насколько будет быстро возвращаться к нормативным значениям капитала.

Но, похоже, НБУ считает иначе...

Регулятор в комментарии редакции ответил, что оценку качества активов НБУ планирует провести в следующем, то есть в 2024 году. Но дополнительно устойчивость банков в среднесрочной перспективе будет оценена посредством расчета ожидаемых показателей деятельности по актуальным макропрогнозам.

"Учитывая результаты оценки устойчивости, будет определен срок для восстановления капитала банками, которые будут испытывать его недостаток. Для этого банки должны будут разработать планы капитализации и/или реструктуризации активов", - пояснила прессслужба Нацбанка.