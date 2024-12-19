АМКУ штрафовал банк "Пивденный" на 3 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО банк "Пивденный" на 3 миллиона грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Нарушение заключалось в непредставлении информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ в установленный срок, что является нарушением статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Решение о наложении штрафа было принято 19 декабря 2024 года. Согласно законодательству, непредставление информации по требованию АМКУ является серьезным нарушением, которое может препятствовать эффективному контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

Пока неизвестно, планирует ли банк обжаловать решение АМКУ. В соответствии с законодательством он имеет право обратиться в суд для обжалования решения в течение установленного срока.

ПАО Акционерный банк "Пивденный" является одним из ведущих банков Украины, зарегистрированным Национальным банком Украины.

Ранее банк уже привлекался к ответственности за нарушения в сфере финансового мониторинга, когда Национальный банк Украины оштрафовал его на почти 11 миллионов гривен за выявленные признаки рисковой деятельности.