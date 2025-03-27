АМКУ разрешил фармкомпании "Виола" выплатить 700 000 грн штрафа частями

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 27 марта разрешил производителю фармацевтической продукции "Виола" рассрочить на пять месяцев уплату штрафа, наложенного 27 декабря 2024 года.

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В феврале 2025 года ЧАО ФФ "Виола" обратилось в АМКУ с заявлением, в котором просило реструктуризировать уплату наложенного штрафа.

Комитет рассмотрел это заявление и принял во внимание, что компания своевременно обратилась, признала факт нарушения и размер штрафа, гарантировала его уплату, предоставила экономическое обоснование рассрочки и предложила график выплат.

Учитывая изложенные обстоятельства, АМКУ признал, что общество предоставило достаточно доказательств, подтверждающих наличие объективных трудностей в уплате штрафа в полном объеме и в установленные законом сроки, и потому принял решение о рассрочке уплаты.

АМКУ заинтересовался противоарикозным кремом

27 декабря 2024 года АМКУ оштрафовал компанию "Виола" за распространение ложной информации о косметическом средстве "Гепариновый крем 100 ЕД на 1 грамм, ламинированная туба 25 грамм", называя его "противарикозным, противоотечным и тонизирующим". Это было квалифицировано как нарушение закона "О защите от недобросовестной конкуренции", за что компания была оштрафована на 700 000 гривен.

О фармацевтической фабрике "Виола"

Фармацевтическая фабрика "Виола" — украинское фармацевтическое предприятие, расположенное в Запорожье. Специализация – производство фармацевтической продукции и товаров медицинского назначения.

Ассортимент выпускаемой продукции охватывает практически все фармакотерапевтические группы и представлен более 200 наименованиями готовых лекарственных средств в различных лекарственных формах: настойки, жидкие экстракты, спиртовые и водные растворы, мази, пасты, линименты, сиропы, порошки, дозированные лекарственные средства в твердых желатинах.

Напомним, 27 марта АМКУ оштрафовал ООО "И-ТРЕВЕЛС", управляющее онлайн-платформой совместных автомобильных поездок BlaBlaCar на 424 486 гривен. Компания не предоставила информацию комитету по требованию в установленный срок, что является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.