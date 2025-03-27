АМКУ дозволив фармкомпанії "Віола" виплатити 700 000 грн штрафу частинами

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 27 березня дозволив виробнику фармацевтичної продукції “Віола” розстрочити на п'ять місяців сплату штрафу, накладеного 27 грудня 2024 року.

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Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У лютому 2025 року ПрАТ ФФ "Віола" звернулося до АМКУ із заявою, у якій просило реструктуризувати сплату накладеного штрафу.

Комітет розглянув цю заяву і взяв до уваги, що компанія своєчасно звернулася, визнала факт порушення та розмір штрафу, гарантувала його сплату, надала економічне обґрунтування розстрочення та запропонувала графік виплат.

Враховуючи викладені обставини, АМКУ визнав, що товариство надало достатньо доказів, які підтверджують наявність об'єктивних труднощів у сплаті штрафу в повному обсязі та у встановлені законом строки, і тому прийняв рішення про розстрочення сплати.

АМКУ зацікавився противарикозним кремом

27 грудня 2024 року АМКУ оштрафував компанію "Віола" за поширення неправдивої інформації про косметичний засіб "Гепариновий крем 100 ОД на 1 грам, ламінована туба 25 грам", називаючи його "противарикозним, протинабряковим та тонізуючим". Це було кваліфіковано як порушення закону "Про захист від недобросовісної конкуренції", за що компанія була оштрафована на 700 000 гривень.

Про фармацевтичну фабрику "Віола"

Фармацевтична фабрика "Віола" — українське фармацевтичне підприємство, розташоване в Запоріжжі. Спеціалізація - виробництво фармацевтичної продукції та товарів медичного призначення.

Асортимент продукції, що випускається, охоплює практично всі фармакотерапевтичні групи та представлений понад 200 найменуваннями готових лікарських засобів у різних лікарських формах: настойки, рідкі екстракти, спиртові та водні розчини, мазі, пасти, лініменти, сиропи, порошки, дозовані лікарські засоби в твердих желатинових капсулах, таблетки, супозиторії, гелі, аерозолі.

Нагадаємо, 27 березня АМКУ оштрафував ТОВ “І-ТРЕВЕЛС”, що управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar на 424 486 гривень. Компанія не надала інформацію комітету на вимогу у встановлений строк, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.