Порушення закону про конкуренцію: АМКУ оштрафував "Леруа Мерлен" на 1 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 1 млн грн на ТОВ “Леруа Мерлен Україна” за дворазову відмову надати запитувану інформацію у визначений термін.

Про це інформує пресслужба АМКУ.

Штраф від АМКУ

Компанію "Леруа Мерлен Україна" оштрафовано на 1 мільйон гривень за дворазове порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Зокрема, підприємство двічі не надало інформацію на офіційні запити Антимонопольного комітету у встановлений термін, що і стало підставою для накладення штрафу.

За кожне порушення компанія сплатить по 500 тисяч гривень.

Про компанію "Леруа Мерлен"

Leroy Merlin — це міжнародна роздрібна компанія, яка спеціалізується на продажу товарів для будівництва, ремонту та облаштування житла.

Компанія відома в багатьох країнах і працює під брендом "Леруа Мерлен" не лише в Україні, а й у Бразилії, Франції, Італії, Іспанії, Польщі, Румунії, Греції, Китаї, на Кіпрі, у Португалії, Південній Африці та інших державах.

"Леруа Мерлен" входить до складу ADEO Group — міжнародної холдингової структури, яка об’єднує 35 незалежних компаній у Європі, Азії та Південній Америці.

Нагадаємо, рішенням Антимонопольного комітету від 1 травня АТ "Одеський припортовий завод" оштрафовано на загальну суму 584 000 гривень. Штрафні санкції на акціонерне товариство накладено за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції.