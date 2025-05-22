АМКУ оштрафував дві компанії на 3,6 млн грн за змову на тендері з капремонту Київської обласної лікарні

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Фелікс Ком" та ТОВ "Торгплат ЮА" (яке на момент участі в тендері діяло під назвою ТОВ "Київ Девелоп Груп") на загальну суму майже 3,7 млн грн за антиконкурентну змову під час публічних закупівель.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Розслідування Комітету встановило, що обидві компанії діяли узгоджено під час тендеру на проведення будівельних робіт у відділенні екстреної медичної допомоги Київської обласної клінічної лікарні у червні 2023 року. Після завершення торгів замовник уклав договір із ТОВ "Фелікс Ком".

У ході розгляду справи з’ясувалося, що компанії не змагалися між собою за перемогу, а координували свої дії, фактично усунувши конкуренцію. Такі дії є порушенням антимонопольного законодавства, що передбачає відповідальність за спотворення результатів торгів.

Сума штрафу для обох компаній склала 3 689 066 грн.

Згідно із законом "Про публічні закупівлі", учасники, які були притягнуті до відповідальності за змову на торгах протягом останніх трьох років, можуть бути відсторонені від участі в нових тендерах.

Також АМКУ наклав штраф у розмірі 1 млн грн на ТОВ “Леруа Мерлен Україна” за дворазову відмову надати запитувану інформацію у визначений термін.