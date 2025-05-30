Неправдивая информация на этикетке: АМКУ оштрафовал производителя воды "Шаянская" более чем на 3 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Аква-Поляна" более 3,3 млн грн за недостоверную информацию на этикетках воды "Шаянская". Производитель без надлежащих улик заявлял о лечебных свойствах продукта, что могло повлиять на выбор потребителей и обеспечить компании несправедливое конкурентное преимущество.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение АМКУ.

Фальшивые медицинские свойства на этикетке

В рамках проверки соблюдения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции среди производителей, поставщиков и импортеров питьевой воды Антимонопольный комитет выявил нарушения в деятельности компании, производящей минеральную природную лечебно-столовую воду под брендом "Шаянская".

В ходе рассмотрения дела АМКУ установил, что "Аква-Поляна" распространяла на этикетках своей продукции информацию, которая могла ввести потребителей в заблуждение.

В частности, на упаковках воды "Шаянская" были указаны неподтвержденные медицинские показания к ее применению, среди которых — лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатитов, холециститов, ангиохолитов, хронического панкреатита, а также нарушений обмена веществ, таких как ожирение, подагра, подагра.

Отмечается, что "Аква-Поляна" не смогло предоставить АМКУ надлежащих доказательств, подтверждающих медицинские показания, указанные на этикетке воды "Шаянская".

По данным Украинского научно-исследовательского института реабилитации и курортологии Минздрава, часть этих заявлений вообще не проверялась во время клинических испытаний продукции.

Кроме того, согласно опросу, проведенному комитетом, такая информация могла повлиять на решения потребителей по покупке воды.

В результате компания могла получить конкурентные преимущества перед другими производителями минеральной воды не из-за качества продукции, а из-за распространения недостоверных данных. За это нарушение компания получила штраф в размере 3,32 млн грн.

Компания прекратила распространение ложной информации и предоставила обновленную этикетку воды. Это было учтено при определении суммы штрафа.

Напомним, на прошлой неделе АМКУ оштрафовал две компании на 3,6 млн грн за сговор на тендере по капремонту Киевской областной больницы.