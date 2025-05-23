АМКУ оштрафовал две компании на 8,5 млн грн за сговор в закупке газового оборудования

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "НПП Экоэнергоэффективность" и ООО НПП Эко Смарт Лаборатория на общую сумму 8,5 млн гривен за сговор при участии в двух тендерах на закупку аварийных муфт и пробоотборников газа.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Антимонопольный комитет нашел заговор

По результатам расследования было установлено, что компании координировали свои действия, что привело к искажению результатов торгов и нарушению законодательства о защите экономической конкуренции.

АМКУ приняло решение, которым признало, что ООО "НПП "Экоэнергоэффективность" и ООО "НПП "Эко Смарт Лаборатория" вступили в сговор при участии в двух тендерах на закупку аварийных муфт общей стоимостью 27,26 млн грн и пробоотборников утечек газа на сумму 20,42 млн грн.

Эти закупки производились ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в 2022 и 2023 годах.

В ходе расследования Комитет обнаружил ряд обстоятельств, свидетельствующих об антиконкурентных согласованных действиях компаний с целью устранения конкуренции между собой. В частности, была зафиксирована совместная координация, обмен информацией и взаимодействие во время подготовки и участия в торгах.

АМКУ признал действия ООО "НПП "Экоэнергоэффективность" и ООО "НПП "Эко Смарт Лаборатория" нарушением закона о защите экономической конкуренции из-за антиконкурентных согласованных действий, которые привели к искажению результатов торгов.

За сговор компании оштрафованы на сумму 8,5 млн грн.

Согласно закону "О публичных закупках", участник может отказать в торгах, если он за последние три года привлекался к ответственности за антиконкурентные согласованные действия.

Также АМКУ оштрафовал две компании на 3,6 млн грн за сговор на тендере по капремонту Киевской областной больницы. Речь идет о "Феликс Коме" и ООО "Торгплат ЮА", которое на момент участия в тендере действовало под названием ООО "Киев Девелоп Групп".