АМКУ наложил штраф в 300 тыс. грн на производителя крема Гепарин Dr. Bauer за ложную рекламу

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Дочерняя компания Бауэр Медикал ГМБХ" на общую сумму 300 тысяч гривен за распространение ложной информации на упаковке крема Гепарин Dr. Bauer. На тубе препарата указывали свойства, которых у него нет — в частности, "противарикозное, противоотечное и тонизирующее средство", что является нарушением конкурентного законодательства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

АМКУ выявил нарушение законодательства

АМКУ оштрафовал дочернюю компанию "Бауэр Медикал ГМБХ" за распространение обманчивой информации о косметическом средстве Гепарин Dr. Bauer – крем объемом 25 грамм в тубах.

На упаковке продукта ложно указано, что крем обладает "противарикозными, противоотечными и тонизирующими" свойствами. Предприятие не предоставило Комитету доказательств, подтверждающих такие характеристики продукта.

В то же время Министерство здравоохранения подчеркнуло, что указанные свойства свидетельствуют о фармакологическом действии, выходящем за пределы косметических средств. Продукт с такими свойствами должен квалифицироваться как лекарственное средство и подлежит регистрации в Государственном реестре лекарственных средств в соответствии с законодательством.

Что известно о штрафных санкциях

Отмечается, что компания "Бауэр Медикал ГМБХ" сообщала на упаковке крема Гепарин Dr. Bauer ложную информацию о его свойствах, что могло повлиять на выбор потребителей и дать ей конкурентные преимущества перед производителями лекарственных средств с гепарином. Нарушение было признано, продукт отозван, а факт устранения нарушения учтен при определении штрафа.

ООО "Дочерняя компания Бауэр Медикал Гмбх" получило штраф в размере 100 тыс. грн за нарушение закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" (статья 15-1).

за нарушение закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" (статья 15-1). Кроме того, компанию оштрафовали на 200 тыс. грн за непредставление информации по требованию АМКУ в установленные сроки, являющиеся нарушением закона "О защите экономической конкуренции" (пункт 13 статьи 50).

Также АМКУ оштрафовал две компании на 3,6 млн грн за сговор на тендере по капремонту Киевской областной больницы. Речь идет о "Феликс Коме" и ООО "Торгплат ЮА", которое на момент участия в тендере действовало под названием ООО "Киев Девелоп Групп".