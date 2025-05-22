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Стеклозавод в Ровенской области покупает "Хмельпиво": АМКУ дал разрешение
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение Костопольскому заводу стеклоизделий в Ровенской области на получение контроля над Хмельницким областным пивзаводом ("Хмельпиво").
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.
О каком пакете акций идет речь, не говорится. Сообщается лишь о предоставлении "разрешения на получение контроля".
Что известно о Хмельницком пивзаводе
Хмельницкий пивзавод, или "Хмельпиво", был основан 2 августа 1994 года. В 2024 году завод заработал 76,9 млн грн чистой прибыли при доходе 146,4 млн грн. По данным YouControl, конечным бенефициарным владельцем и директором завода является Александр Лысюк.
О Костопольском заводе стеклоизделий
Костопольский завод стеклоизделий (KZS Glass) производит тару для напитков, пищевых продуктов и лекарств. Современное оборудование и технологии от ведущих компаний Германии, Италии, Швейцарии и Франции позволяют производить более 450 млн. единиц стеклоизделий в год. Предприятие экспортирует продукцию более чем в двадцать стран мира.
В августе прошлого года стеклозавод отметил 24-летие. В 2024 году чистая прибыль Костопольского завода стеклотары составила 76,5 млн грн, доход – 1,47 млрд грн.
Согласно данным YouControl, бенефициаром предприятия указан Дмитрий Олейник, являющийся председателем наблюдательного совета завода. Он также возглавляет совет Федерации работодателей Украины.
Напомним, за 11 месяцев 2024 года производство пива в Украине выросло на 6,1 млн. дал по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об.%) за январь-ноябрь 2024 составила 129,8 млн дал, или 104,9% к аналогичному периоду 2023 года.