В Украине за 11 месяцев 2024 года произведено на 6,1 млн дал. пива больше, чем в прошлом году

За 11 месяцев 2024 года производство пива в Украине выросло на 6,1 млн дал. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом информирует пресс-служба отраслевой организации пивоваров "Укрпиво".

Какой объем производства пива в Украине

За 11 месяцев 2024 года объем производства пива в Украине вырос на 4,9% и увеличился на 6,1 млн дал. в сравнении с тем же периодом 2023 года.

Отмечается, что оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта 0,5 об. % ) за январь-ноябрь 2024 года составил 129,8 млн дал и составляет 104,9 % к аналогичному период 2023 года.

Подчеркивается , что производство все равно ниже довоенного . В частности, показатель составляет только – 82,5% к объемам производства 11 месяцев 2021 года.

Напомним, ЧАО "Карлсберг Украина" отзывает часть партии пива "Львовского Рождественского" из обращения из-за дефектов упаковки. Сообщается, что предметом отзыва стала продукция лимитированной партии в стеклянной таре от поставщика, в которой во время внутренней системы инспектирования была обнаружена дефект стеклянной спайки между сторонами бутылки.

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