В Україні за 11 місяців 2024 року вироблено на 6,1 млн дал. пива більше, ніж торік

За 11 місяців 2024 року виробництво пива в Україні зросло на 6,1 млн дал. у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Про це інформує пресслужба галузевої організації пивоварів “Укрпиво”.

Який обсяг виробництва пива в Україні

Протягом 11 місяців 2024 року обсяг виробництва пива в Україні зріс на 4,9% та збільшився на 6,1 млн дал. порівняно з тим же періодом 2023 року.

Зазначається, що оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з умістом спирту до 0,5 об. % ) за січень –листопад 2024 року складає 129,8 млн дал, та становить 104,9 % до аналогічного періоду 2023 року.

Підкреслюється, що виробництво все одно нижче довоєнного. Зокрема, показник становить лише – 82,5 % до обсягів виробництва 11-ти місяців 2021 року.

Нагадаємо, ПрАТ "Карлсберг Україна" відкликає частину партії пива "Львівського Різдвяного" з обігу через дефекти упаковки. Повідомляється, що предметом відкликання стала продукція лімітованої партії у скляній тарі від постачальника, в якій під час внутрішньої системи інспектування компанією було виявлено дефект скляної спайки між сторонами пляшки.

Про найприбутковіші ніші пивоваріння, тренди ринку та майбутні інвестиції — читайте в ексклюзивному інтерв’ю генерального директора Carlsberg Ukraine Олега Хайдакіна для Delo.ua.