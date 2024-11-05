- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Небезпечне пиво: українців просять не купувати "Львівське Різдвяне", – Держпродспоживслужба
ПрАТ "Карлсберг Україна" відкликає частину партії пива "Львівського Різдвяного" з обігу через дефекти упаковки.
Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Яке пиво відкликають із продажу
Зазначається, що компанія "Карлсберг Україна" повідомила про відкликання з ринку партії пива темного пастеризованого "Львівське Різдвяне" у скляних пляшках об’ємом одиниці продукції 0,5 л за номером партії, де датою виробництва зазначено 3 жовтня 2024 року.
"Предметом відкликання стала продукція лімітованої партії у скляній тарі від постачальника, в якій під час внутрішньої системи інспектування компанією було виявлено дефект скляної спайки між сторонами пляшки. Незважаючи на те, що при контрольних перевірках у партії готової продукції цього дефекту виявлено не було, компанія вважає за необхідне вилучити з продажів продукти в зазначеному пакуванні", - зауважують у Держпродспоживслужбі.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Що радять споживачам
Пивоварна компанія просить споживачів при виявленні пляшки пива з датою виробництва 03.10.2024 09-12 год 18-19 год.:
- не відкривати пляшку
- не вживати продукт
- повернути його через місце придбання
- або зателефонувати на гарячу лінію виробника 0 800 30 00 80
Повідомляється, що "Карлсберг Україна" інформує партнерів про своє рішення з метою припинення реалізації згаданої партії та відкликання її з обігу.
Нагадаємо, у міжнародного виробника пива та безалкогольних напоїв Carlsberg Ukraine найбільш активно зростає преміальний сегмент ринку. За 8 місяців 2024 року частка пива преміальних брендів компанії зросла на 8,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, тоді як в сегменті мейнстриму — на 0,5%.
Про найприбутковіші ніші пивоваріння, тренди ринку та майбутні інвестиції — читайте в ексклюзивному інтерв’ю генерального директора Carlsberg Ukraine Олега Хайдакіна для Delo.ua.