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Небезпечне пиво: українців просять не купувати "Львівське Різдвяне", – Держпродспоживслужба

пиво
Фото: Freepik

ПрАТ "Карлсберг Україна" відкликає частину партії пива "Львівського Різдвяного" з обігу через дефекти упаковки.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Яке пиво відкликають із продажу

Зазначається, що компанія "Карлсберг Україна" повідомила про відкликання з ринку партії пива темного пастеризованого "Львівське Різдвяне" у скляних пляшках об’ємом одиниці продукції 0,5 л за номером партії, де датою виробництва зазначено 3 жовтня 2024 року.

"Предметом відкликання стала продукція лімітованої партії у скляній тарі від постачальника, в якій під час внутрішньої системи інспектування компанією було виявлено дефект скляної спайки між сторонами пляшки. Незважаючи на те, що при контрольних перевірках у партії готової продукції цього дефекту виявлено не було, компанія вважає за необхідне вилучити з продажів продукти в зазначеному пакуванні", - зауважують у Держпродспоживслужбі.

Що радять споживачам

Пивоварна компанія просить споживачів при виявленні пляшки пива з датою виробництва 03.10.2024 09-12 год 18-19 год.:

  • не відкривати пляшку
  • не вживати продукт
  • повернути його через місце придбання
  • або зателефонувати на гарячу лінію виробника 0 800 30 00 80

Повідомляється, що  "Карлсберг Україна" інформує партнерів про своє рішення з метою припинення реалізації згаданої партії та відкликання її з обігу.

Нагадаємо, у міжнародного виробника пива та безалкогольних напоїв Carlsberg Ukraine найбільш активно зростає преміальний сегмент ринку. За 8 місяців 2024 року частка пива преміальних брендів компанії зросла на 8,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, тоді як в сегменті мейнстриму — на 0,5%.

Про найприбутковіші ніші пивоваріння, тренди ринку та майбутні інвестиції — читайте в ексклюзивному інтерв’ю генерального директора Carlsberg Ukraine Олега Хайдакіна для Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько