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Агро
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С рынка отзывают часть партии пива "Львівське Різдвяне": потенциально в сети – 17 100 бутылок

пиво
Фото: Freepik

ЧАО "Карлсберг Украина" отзывает часть партии пива "Львівське Різдвяне" из обращения из-за дефектов упаковки.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Какое пиво отзывают с продажи

Отмечается, что компания "Карлсберг Украина" сообщила об отзыве с рынка партии пива темного пастеризованного "Львівське Різдвяне" в стеклянных бутылках объемом единицы продукции 0,5 л по номеру партии, где дата производства указана 3 октября 2024 года.

"Предметом отзыва стала продукция лимитированной партии в стеклянной таре от поставщика, в которой во время внутренней системы инспектирования компанией был обнаружен дефект стеклянной спайки между сторонами бутылки. Несмотря на то, что при контрольных проверках в партии готовой продукции этого дефекта обнаружено не было, компания считает за необходимое изъять из продаж продукты в указанной упаковке", — отмечают в Госпродпотребслужбе.

Что советуют потребителям

Пивоваренная компания просит потребителей при обнаружении бутылки пива с датой производства 03.10.2024 09-12 часов и 18-19 часов:

  • не открывать бутылку,
  • не употреблять продукт,
  • вернуть его через место приобретения,
  • или позвонить на горячую линию производителя 0 800 30 00 80.

Сообщается, что "Карлсберг Украина" информирует партнеров о своем решении с целью прекращения реализации упомянутой партии и отзыва ее из обращения.

Обновлено в 14:20. В пресс-службе "Карлсберг Украина" сообщили Delo.ua, что в зоне потенциального риска в сети находятся 17 100 стеклянных бутылок пива, которые уже изымаются из обращения. Речь идет именно о партии с датой налива 03.10.2024 с 09:00 до 12:30 и с 18:15 до 19:00.

"То есть компания заблокировала большую часть продукции, а остаток уже собирает с полок", – рассказали в компании.

Напомним, у международного производителя пива и безалкогольных напитков Carlsberg Ukraine наиболее активно растет премиальный сегмент рынка. За 8 месяцев 2024 года доля пива премиальных брендов компании выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в то время как в сегменте мейнстрима – на 0,5%.

О самых прибыльных нишах пивоварения, трендах рынка и будущих инвестициях — читайте в эксклюзивном интервью генерального директора Carlsberg Ukraine Олега Хайдакина для Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько