Антимонопольный комитет оштрафовал компании на 5,2 млн грн за сговор при закупке дизтоплива

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение о наложении штрафов на 5,2 млн грн на две компании — ООО "Научно-производственное предприятие "Разработка. Энергетика. Машиностроение" и ООО "Научно-производственное объединение "Система энерго". Решение было принято 3 июля 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Расследование АМКУ установило, что Государственным специализированным хозяйственным предприятием "Леса Украины" в 2023 году проведены торги по закупке дизельного топлива ожидаемой стоимостью свыше 178 млн грн, в которых, в частности, приняли участие эти компании.

ООО "Научно-производственное предприятие "Разработка. Энергетика. Машиностроение" и ООО "Научно-производственное объединение "Система энерго" при участии в торгах действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции, что является нарушением Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

За указанное нарушение законодательства на ответчиков наложены штрафы на общую сумму 5232633 грн.

При этом, согласно Закону Украины "О публичных закупках", основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что предприятие (участник) в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.

Напомним, АМКУ оштрафовал ООО "АБЗ1" и ООО "Тринити — Групп" на 25 млн грн за сговор при закупке асфальтобетонных смесей для КП "Киевтеплоэнерго" в 2023-2024 годах.