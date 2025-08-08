Заговор в закупках для "Лесов Украины": АМКУ оштрафовал компании более чем на 5,4 млн грн

Антимонопольный комитет Украины признал общества "Марксолл" и "Лигна Украина" виновными в заговоре при участии в двух торгах на закупку пластиковых кассет и бирок для маркировки древесины для государственного предприятия "Леса Украины". За нарушение конкурентного законодательства компании получили штраф на общую сумму более 5,4 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение АМКУ.

АМКУ обнаружил сговор и наложил штраф

АМКУ оштрафовал ООО "Марксолл" (ранее - ООО "Дриада Запад" и ООО "Лигна Украина" более чем на 5,4 млн грн за сговор при участии в двух торгах, которые проводило государственное предприятие "Леса Украины" в 2023-2024 годах).

Речь идет о закупке пластиковых кассет на сумму свыше 34 млн. грн. и бирок для маркировки древесины на свыше 26 млн. грн.

В ходе расследования АМКУ установил, что компании согласовывали свои действия, обменивались информацией и скоординированно влияли на результаты торгов, что является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

За эти антиконкурентные действия комитет наложил штраф в размере 5,49 млн грн.

Ранее АМКУ оштрафовал на 5,2 млн грн на две компании – ООО "Научно-производственное предприятие "Разработка. Энергетика. Машиностроение и ООО "Научно-производственное объединение "Система энерго" за сговор при закупке дизтоплива.