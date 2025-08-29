АМКУ оштрафував агрофірму на понад 2,6 млн грн за концентрацію без дозволу та недостовірну інформацію

Антимонопольний комітет України ( АМКУ) оштрафував ТОВ “Агрофірма ім. Горького” на загальну суму понад 2,6 млн грн. Підприємство притягнули до відповідальності за концентрацію без дозволу АМКУ та за подання недостовірної інформації у заяві про надання дозволу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

Штрафи АМКУ для агрофірми

У грудні 2021 року ТОВ "Агрофірма ім. Горького" подало до АМКУ заяву про надання дозволу на концентрацію, що передбачала придбання майна Косарського місця провадження діяльності та зберігання спирту держпідприємства "Укрспирт". Тоді комітет надав дозвіл, але угода так і не була завершена протягом року.

У травні 2023 року агрофірма подала нову заяву, і 29 червня 2023 року отримала повторний дозвіл. Водночас перевірка АМКУ у 2024 році виявила, що концентрація фактично була завершена ще 15 червня 2023 року, тобто до отримання нового дозволу. Це стало підставою для відкриття справи про порушення.

У березні 2025 року до справи як співвідповідачів залучили кілька пов’язаних агропідприємств, серед них "Агрофірма Приорільська", "Агрофірма Орільська", "Агрофірма Мрія" та "АПК Украгро". Втім, під час розгляду їхня участь у здійсненні концентрації не підтвердилася.

Під час розгляду справи АМКУ встановив, що товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма ім. Горького" подало недостовірну інформацію у заяві про надання дозволу на концентрацію (у фінансовій частині), поданій у травні 2023 року. За це компанію оштрафували на 238, 542 тис. грн.

Крім того, законодавство передбачає, що здійснювати концентрацію без попереднього дозволу АМКУ заборонено, оскільки такі дії можуть обмежити конкуренцію та унеможливити її відновлення. Попри це, "Агрофірма ім. Горького" завершила угоду щодо придбання майна Косарського місця провадження діяльності та зберігання спирту державного підприємства "Укрспирт" ще до отримання офіційного рішення Комітету.

Такі дії АМКУ кваліфікував як порушення законодавства у вигляді концентрації без відповідного дозволу й наклав на компанію штраф у розмірі 2, 38 млн грн.

Раніше АМКУ визнав ТОВ "БаДМ" та СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" винними в антиконкурентних узгоджених діях на ринку оптової реалізації лікарських засобів. Компанії встановлювали однакові ціни на популярні препарати, обмежуючи конкуренцію. За це АМКУ наклав на них штрафи загальною сумою понад 4 млрд гривень.