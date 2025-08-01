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АМКУ оштрафував дистриб’юторів ліків на понад 4 млрд грн за порушення конкуренції

АМКУ
Антимонопольний комітет покарав дистриб’юторів ліків / АМКУ

Антимонопольний комітет України визнав ТОВ “БаДМ” та СП ТОВ “Оптіма-Фарм, ЛТД” винними в антиконкурентних узгоджених діях на ринку оптової реалізації лікарських засобів. Компанії встановлювали однакові ціни на популярні препарати, обмежуючи конкуренцію. За це АМКУ наклав на них штрафи загальною сумою понад 4 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Дистриб’ютори отримали штрафи

У червні 2024 року АМКУ розпочав справу щодо ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" за порушення законодавства про захист конкуренції. Компанії, які займаються оптовою реалізацією лікарських засобів, протягом березня 2020 – грудня 2023 року узгоджено встановлювали однакові або схожі ціни на популярні препарати, зокрема Спазмалгон, Евказолін аква, Біфрен®, Мовіназа®, Нейроксон®, при цьому змінювали ціни одночасно або з невеликим інтервалом.

Разом вони контролювали понад 85% ринку, тоді як конкуренти мали незначну частку.

Аналіз ціноутворення показав, що обидві компанії не використовували прозорі механізми формування цін і надбавок, а встановлювали їх на рівні, що дозволяв підтримувати схожу цінову політику, що свідчить про узгоджені дії.

Зазначається, що ТОВ "БаДМ" та СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" відмовилися від цінової конкуренції між собою і узгодили поведінку на ринку, що було б неможливо за умов справжньої конкуренції. Ця модель вигідна компаніям із великою ринковою владою, оскільки дозволяє уникати боротьби та мінімізувати ризики конкуренції.

Внаслідок таких дій вони обмежили конкуренцію і забезпечили собі зростання ринкових позицій не через розвиток, а через антиконкурентні методи. Це призвело до збільшення їхньої частки на ринку на 17% та зростання чистого прибутку — у СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" в 11 разів, у ТОВ "БаДМ" — у 3,5 рази порівняно з 2019 роком.

Антимонопольний комітет України визнав ТОВ "БаДМ" та СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" винними в антиконкурентних узгоджених діях.

АМКУ зобов’язав компанії припинити порушення та наклав штрафи: понад 2,37 млрд грн — на ТОВ "БаДМ" і понад 2,43 млрд грн — на СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД".

Раніше ТОВ "Євро Смарт Пауер" за рішенням суду виплатило 3, 27 млн грн штрафу від Антимонопольного комітету України за надання інформації у неповному обсязі про одержання в оренду автозаправних станцій.

Автор:
Ольга Опенько