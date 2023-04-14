Не змогли пояснити оренду АЗС: "БРСМ-Нафта" виплатить більше 3 млн грн штрафу

ТОВ "Євро Смарт Пауер" (бренд "БРСМ – Нафта") за рішенням суду виплатить 3 269 684 грн штрафу від Антимонопольного комітету України за надання інформації у неповному обсязі про одержання в оренду автозаправних станцій.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що Господарський суд міста Києва рішенням від 13 квітня 2023 року відмовив у задоволені позову ТОВ "Євро Смарт Пауер" про визнання недійсним та скасування рішення Тимчасової адміністративної колегії АМКУ від 28 жовтня 2022 року № 41-р/тк.

Цім рішенням відомство оштрафувало товариство за подання інформації у неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

Комітет під час дослідження щодо одержання суб’єктами господарювання, які працюють під брендами "WOG", "ОККО", "KLO", "БРСМ- Нафта", "F+" "AVIA" та ін. оренду автозаправних станцій мережі АЗС "Глуско", 16 листопада 2021 року надіслав ТОВ "Євро Смарт Пауер" вимогу державного уповноваженого щодо надання інформації.

"Запитувана інформація стосувалася оприлюдненого в засобах масової інформації повідомлення про одержання в оренду суб’єктами господарювання, що працюють під брендом "БРСМ - Нафта", автозаправних станцій мережі АЗС "Глуско". Такі дії могли свідчити про здійснення концентрації без необхідного отримання дозволу АМКУ", - зазначають у відомстві.

На цю вимогу ТОВ "Євро Смарт Пауер" повідомило, що отримало у строкове платне користування майновий комплекс, а саме стаціонарну автозаправну станцію з офісом та магазином супутніх товарів.

Для уточнення інформації щодо одержання в оренду активів, товариству 22 грудня 2021 року була направлена друга вимога, на яку товариство надало інформацію у неповному обсязі, а саме - не надано повних даних, які б підтверджували чи спростували необхідність отримання дозволу від органів АМКУ на одержання в оренду автозаправної станції.

Тому Тимчасова адміністративна колегія АМКУ рішенням від 28 жовтня 2022 року № 41-р/тк визнала, що ТОВ "Євро Смарт Пауер" вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Комітету та оштрафувала відповідача на 3 269 684 грн.

Товариство не погодилося з рішенням Комітету та оскаржило його.

Раніше Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Антимонопольного комітету на скасування штрафу компанії "Тедіс Україна" в сумі 274,23 мільйона гривень, накладеного 17 березня 2021 року.