АМКУ виграв апеляцію щодо штрафу дистриб'ютору цигарок "Тедіс Україна" на 274 мільйони: що кажуть в компанії

Північний апеляційний господарський суд 16 березня задовольнив апеляційну скаргу Антимонопольного комітету на скасування штрафу компанії "Тедіс Україна" в сумі 274,23 мільйона гривень, накладеного 17 березня 2021 року.

Як нагадують в комітеті, цей штраф було накладено за виконання не в повному обсязі попереднього рішення АМКУ від 16 грудня 2016 року. Тоді він визнав, що "Тедіс Україна", займаючи з 2013 року по вересень 2015 року монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет, зловживало ним.

За це порушення компанію оштрафували на загальну суму понад 431 мільйон гривень та зобов’язали у двомісячний строк припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунути причини їх виникнення, а також протягом трьох років щомісячно звітувати про ціни та обсяги реалізації сигарет за встановленою формою.

Штрафи "Тедіс Україна" сплатила частинами протягом 2017-2020 років, а от додаткові зобов‘язання, як вказують в АМКУ, в повному обсязі виконані не були, за що й було накладено новий штраф, який компанія оскаржила.

Господарський суд Києва 19 липня позов "Тедіс Україна" задовільнив, визнавши рішення комітету від 17 березня 2021 року недійсним. АМКУ, в свою чергу, це оскаржив вже в апеляційному суді.

Натомість у "Тедіс Україна" вважають нове рішення безпідставним та необґрунтованим і будуть оскаржувати його в Верховному суді. Там підкреслюють, що АМКУ не надав ні компанії, ані на вимогу суду належних доказів підтвердження своїх звинувачень.

"Звинувачуючи "Тедіс Україна" в порушеннях в новий період часу, АМКУ не виконав вимог власної методики та не провів необхідне дослідження ринку за новий період", - йдеться у повідомленні.

Сигаретний дистриб'ютор також вказує, що АМКУ вимагав через суд сплати пені в розмірі 562 мільйона гривень, натомість за результатами розгляду у двох інстанціях "Тедіс Україна" було присуджено додатково сплатити пеню в розмірі 72 мільйона гривень, що вона і зробила в повному обсязі.

Паралельно з рішенням щодо пені, підкреслюють в компанії, суд окремо визнав, що компанія добровільно виконала усі зобов’язання згідно рішення від 2016 року, що в подальшому було також підтримано рішеннями апеляційної та касаційної інстанцій.

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