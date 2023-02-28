У дистриб’ютора сигарет "Тедіс Україна" арештували 450 автомобілів: які претензії до компанії

Детективи Бюро економічної безпеки ініціювали арешт понад 450 легкових автомобілів та мікроавтобусів, що використовувалися одним з найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції "Тедіс Україна", і суд таке клопотання задовільнив.

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Як йдеться у повідомленні БЕБ, слідством встановлено, що службові особи компанії у 2020-2021 роках документально оформили продаж тютюнових виробів на адресу низки підприємств із ознаками фіктивності.

Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 мільярда гривень. Насправді жодного продажу тютюнових виробів, за даними бюро, цим товариствам не здійснювалося. Фактично реалізація відбувалася поза обліком за готівку, в тому числі через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.

Відповідно, компанія, для приховування таких господарських операцій не відображала їх в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, завдяки чому ухилилася від сплати податку на прибуток та акцизного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі понад 270 мільйонів гривень.

Аналізуючи господарську діяльність компанії-дистриб’ютора, БЕБ виявило, що у її власності перебуває понад 450 автомобілів, які ймовірно були придбані внаслідок умисного ухилення від сплати податків, тобто набуті протиправним шляхом, та використовувалися для транспортування згаданих тютюнових виробів.

"З метою збереження речових доказів та запобігання протиправним діям з транспортними засобами, а в подальшому для забезпечення відшкодування завданих державі збитків детективи БЕБ направили клопотання про арешт рухомого майна дистриб’ютора, яке суд задовольнив", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в середині січня БЕБ повідомило, що підозрює генерального директора "Тедіс Україна" Тарас Корніяченка в умисному ухиленні від сплати податків на 270 мільйонів гривень. Сама компанія тоді заявила, що вважає цю підозру безпідставною і юридично не обґрунтованою.