У дистрибьютора сигарет "Тедис Украина" арестовали 450 автомобилей: какие претензии к компании

Детективы Бюро экономической безопасности инициировали арест более 450 легковых автомобилей и микроавтобусов, которые использовались одним из крупнейших дистрибьюторов табачной продукции "Тедис Украина", и суд это ходатайство удовлетворил.

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Как говорится в сообщении БЭБ, следствием установлено, что должностные лица компании в 2020-2021 годах документально оформили продажу табачных изделий в адрес ряда предприятий с признаками фиктивности.

Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 миллиарда гривен. На самом же деле, никакой продажи табачных изделий, по данным бюро, этим обществам не осуществлялось. Фактически реализация проходила вне учета за наличные, в том числе через сеть собственных магазинов розничной торговли.

Соответственно, компания для сокрытия таких хозяйственных операций не отражала их в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, благодаря чему уклонилась от уплаты налога на прибыль и акцизного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в размере более 270 миллионов гривен.

Анализируя хозяйственную деятельность компании-дистрибьютора, БЭБ обнаружило, что в ее собственности находится более 450 автомобилей, которые, вероятно, были приобретены в результате умышленного уклонения от уплаты налогов, то есть приобретены противоправным путем, и использовались для транспортировки упомянутых табачных изделий.

"С целью сохранения вещественных доказательств и предотвращения противоправных действий с транспортными средствами, а в дальнейшем для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба детективы БЭБ направили ходатайство об аресте движимого имущества дистрибьютора, которое суд удовлетворил", - говорится в сообщении.

Напомним, что в середине января БЭБ сообщило, что подозревает генерального директора "Тедис Украина" Тараса Корнияченко в умышленном уклонении от уплаты налогов на 270 миллионов гривен. Сама компания тогда заявила, что считает это подозрение безосновательным и юридически не обоснованным.