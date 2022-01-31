"ТЕДИС Украина" инвестировал более 40 миллионов гривен в обновление коммерческого автопарка в 2021 году

Один из крупнейших FMCG-дистрибьюторов страны продолжает инвестиционную программу по обновлению корпоративного парка коммерческих автомобилей.

По сообщению пресс-службы "ТЕДИС Украина", в 2021-м году компания приобрела 52 грузовых микроавтобуса модели RenaultMaster, что на 30% больше, чем в 2020-м. Общий показатель инвестиций составил более 40 миллионов гривен.

"В прошлом году мы продолжили плановое обновление корпоративного автопарка. На сегодня он насчитывает 400 автомобилей, работающих в 32 региональных представительствах и обслуживающих 45 тысяч торговых точек по всей Украине. Уже более четверти автопарка – это новые модели, приобретенные в 2020-м и 2021 годах. За последующие несколько лет мы планируем полностью обновить коммерческий парк автомобилей", – отметил директор по логистике "ТЕДИС Украина" Дмитрий Мацяка.

Как сообщалось ранее, "ТЕДИС Украина" стал обладателем первой национальной премии Ukrainian Logistics Award-2021. Компания была отмечена в номинации "Самая стабильная логистическая компания". "ТЕДИС Украина" также выступал официальным партнером отраслевых конференций "DistributionMaster: Новая реальность – вызовы и решения" и "ХХVI Всеукраинский День Логиста: Success stories в логистике 2021".