АМКУ выиграл апелляцию по штрафу дистрибьютору сигарет "Тедис Украина" на 274 миллиона: что говорят в компании

Северный апелляционный хозяйственный суд 16 марта удовлетворил апелляционную жалобу Антимонопольного комитета на отмене штрафа компании "Тедис Украина" в сумме 274,23 миллиона гривен, наложенного 17 марта 2021 года.

Как напоминают в комитете, этот штраф был наложен за выполнение не в полном объеме предыдущего решения АМКУ от 16 декабря 2016 года. Тогда он признал, что "Тедис Украина", занимая с 2013 по сентябрь 2015 монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет, злоупотребляла им.

За это нарушение компанию оштрафовали на общую сумму более 431 миллиона гривен и обязали в двухмесячный срок прекратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, устранить причины их возникновения, а также в течение трех лет ежемесячно отчитываться о ценах и объемах реализации сигарет по установленной форме.

Штрафы "Тедис Украина" уплатила частями в течение 2017-2020 годов, а вот дополнительные обязательства, как указывают в АМКУ, в полном объеме выполнены не были, за что и был наложен новый штраф, который компания обжаловала.

Хозяйственный суд Киева 19 июля иск "Тедис Украина" удовлетворил, признав решение комитета от 17 марта 2021 года недействительным. АМКУ, в свою очередь, обжаловал это уже в апелляционном суде.

В то же время в "Тедис Украина" считают новое решение безосновательным и необоснованным и будут обжаловать его в Верховном суде. Там подчеркивают, что АМКУ не предоставил ни компании, ни по требованию суда надлежащих доказательств подтверждения своих обвинений.

"Обвиняя "Тедис Украина" в нарушениях в новый период времени, АМКУ не выполнил требований собственной методики и не провел необходимое исследование рынка за новый период", - говорится в сообщении.

Сигаретный дистрибьютор также указывает, что АМКУ требовал через суд уплаты пени в размере 562 миллиона гривен, но по результатам рассмотрения в двух инстанциях "Тедис Украина" было присуждено дополнительно уплатить пеню в размере 72 миллиона гривен, что она и сделала в полном объеме.

Параллельно с решением по пени, подчеркивают в компании, суд отдельно признал, что компания добровольно выполнила все обязательства по решению от 2016 года, что в дальнейшем было также поддержано решениями апелляционной и кассационной инстанций.

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