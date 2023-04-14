Не смогли объяснить аренду АЗС: "БРСМ-Нафта" выплатит более 3 млн грн штрафа

ООО "Евро Смарт Пауэр" (бренд "БРСМ – Нефть") по решению суда выплатит 3 269 684 грн штрафа от Антимонопольного комитета Украины за предоставление информации в неполном объеме о получении в аренду автозаправочных станций.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что Хозяйственный суд города Киева решением от 13 апреля 2023 отказал в удовлетворении иска ООО "Евро Смарт Пауэр" о признании недействительным и отмене решения Временной административной коллегии АМКУ от 28 октября 2022 № 41-р/тк.

Этим решением ведомство оштрафовало общество за предоставление информации в неполном объеме по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Комитет в ходе исследования по получению субъектами хозяйствования, работающими под брендами "WOG", "ОККО", "KLO", "БРСМ-Нефть", "F+" "AVIA" и т.д. в аренду автозаправочных станций сети АЗС "Глуско", 16 ноября 2021 года направил ООО "Евро Смарт Пауэр" требование государственного уполномоченного по предоставлению информации.

"Запрашиваемая информация касалась обнародованного в средствах массовой информации сообщения о получении в аренду субъектами хозяйствования, работающими под брендом "БРСМ - Нафта", автозаправочных станций сети АЗС "Глуско". Такие действия могли свидетельствовать об осуществлении концентрации без необходимого получения разрешения АМКУ", – отмечают в ведомстве.

По этому требованию ООО "Евро Смарт Пауэр" сообщило, что получило в срочное платное пользование имущественный комплекс, а именно стационарную автозаправочную станцию с офисом и магазином сопутствующих товаров.

Для уточнения информации о получении в аренду активов, обществу 22 декабря 2021 было направлено второе требование, на которое общество предоставило информацию в неполном объеме, а именно - не предоставлены полные данные, подтверждающие или опровергли необходимость получения разрешения от органов АМКУ на получение в аренду автозаправочной станции.

Поэтому Временная административная коллегия АМКУ решением от 28 октября 2022 № 41-р/тк признала, что ООО "Евро Смарт Пауэр" совершило нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме по требованию государственного уполномоченного Комитета и оштрафовала ответчика на 3 269 684 грн.

Общество не согласилось с решением Комитета и обжаловало его.

Ранее Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Антимонопольного комитета по отмене штрафа компании "Тедис Украина" в сумме 274,23 миллиона гривен, наложенного 17 марта 2021 года.