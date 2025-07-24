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АМКУ викрив змову під час закупівлі для "Київтеплоенерго": дві компанії оштрафовано на понад 7 млн грн

гроші
Підприємці отримали 1 114 кредитів на загальну суму 3,6 млрд грн / Depositphotos

Антимонопольний комітет України ( АМКУ) визнав, що дві компанії узгодили дії під час тендеру на капітальний ремонт труби димової заводу “Енергія” КП “Київтеплоенерго” на понад 28 млн грн. За порушення конкурентного законодавства учасники змови отримали штраф на загальну суму понад 7,3 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ встановив змову на закупівлі 

Антимонопольний комітет України встановив факт змови між компаніями "Укр-Євро" та "Гермес С" під час тендеру на ремонт майна комунального підприємства "Київтеплоенерго". За результатами розслідування Комітет з’ясував, що підприємства діяли узгоджено з метою усунення конкуренції — їхня поведінка під час підготовки та участі в торгах була скоординованою.

За порушення конкурентного законодавства обидві компанії оштрафовані на загальну суму понад 7,3 млн гривень.

Відповідно до закону "Про публічні закупівлі", компанії, які були притягнуті до відповідальності за спотворення результатів тендерів, протягом трьох років не можуть брати участі в нових закупівлях.

Раніше АМКУ оштрафував на 5,2 млн грн на дві компанії – ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Розробка. Енергетика. Машинобудування" та ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Система енерго" за змову при закупівлі дизпалива.

Автор:
Ольга Опенько