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АМКУ разоблачил сговор при закупке для "Киевтеплоэнерго": две компании оштрафованы более чем на 7 млн грн

деньги
Предприниматели получили 1114 кредитов на общую сумму 3,6 млрд грн / Depositphotos

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал, что две компании согласовали действия во время тендера на капитальный ремонт трубы дымовой завода "Энергия" КП "Киевтеплоэнерго" более чем на 28 млн грн. За нарушение конкурентного законодательства участники сговора получили штраф на общую сумму более 7,3 млн гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

АМКУ установил сговор на закупки

Антимонопольный комитет Украины установил факт сговора между компаниями "Укр-Евро" и "Гермес С" во время тендера по ремонту имущества коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". По результатам расследования Комитет выяснил, что предприятия действовали согласованно с целью устранения конкуренции — их поведение при подготовке и участии в торгах было скоординировано.

За нарушение конкурентного законодательства обе компании оштрафованы на общую сумму более 7,3 млн. гривен.

Согласно закону "О публичных закупках", компании, привлеченные к ответственности за искажение результатов тендеров, в течение трех лет не могут участвовать в новых закупках.

Ранее АМКУ оштрафовал на 5,2 млн грн на две компании – ООО "Научно-производственное предприятие "Разработка. Энергетика. Машиностроение и ООО "Научно-производственное объединение "Система энерго" за сговор при закупке дизтоплива.

Автор:
Ольга Опенько