"Укрнафта" оштрафована на 263 тыс. грн за игнорирование запроса АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО "Укрнафта" на 263 тысяч гривен за неподачу запрашиваемой информации в определенный срок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Штраф АМКУ для "Укрнефти"

ПАО "Укрнафта" получило штраф в размере 263 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Компания не предоставила в установленный срок информацию Антимонопольного комитета Украины по требованию государственного уполномоченного от 30 января 2025 года.

Это признано нарушением пункта 13 статьи 50 Закона "О защите экономической конкуренции".

О компании

"Укрнафта" — одна из ведущих нефтегазодобывающих компаний Украины, в то же время управляющая крупнейшей сетью автозаправочных станций под брендом UKRNAFTA. Она обеспечивает добычу нефти, газового конденсата и газа, а также снабжает топливо через собственные АЗС. Основным акционером компании является НАК "Нефтегаз Украины", а ранее часть акций находилась под управлением Минобороны.

Компания работает в нескольких ключевых нефтегазоносных регионах Украины – от Львовщины до Харьковщины – и активно занимается не только добычей, но и переработкой, транспортировкой и импортом топлива из Европы.

Напомним также, что в 2024 году добыча "Укрнефтью" газа увеличилась на 6,5%, достигнув 1,17 миллиарда кубометров. В 2025 году компания планирует продолжить бурение новых скважин и обновлять технику, заменяя советское оборудование современным и технологичным от мировых лидеров.