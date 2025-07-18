"Укрнафта" оштрафована на 263 тис. грн за ігнорування запиту АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПАТ “Укрнафта” на 263 тисячі гривень за неподання запитуваної інформації у визначений термін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Штраф АМКУ для "Укрнафти"

ПАТ "Укрнафта" отримало штраф у розмірі 263 тис. грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Компанія не надала у встановлений строк інформацію Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого від 30 січня 2025 року.

Це визнано порушенням пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Про компанію

"Укрнафта" — одна з провідних нафтогазовидобувних компаній України, що водночас керує найбільшою мережею автозаправних станцій під брендом UKRNAFTA. Вона забезпечує видобуток нафти, газового конденсату та газу, а також постачає паливо через власні АЗС. Основним акціонером компанії є НАК "Нафтогаз України", а раніше частина акцій перебувала під управлінням Міноборони.

Компанія працює в кількох ключових нафтогазоносних регіонах України — від Львівщини до Харківщини — і активно займається не лише видобутком, а й переробкою, транспортуванням та імпортом пального з Європи.

Нагадаємо також, що в 2024 році видобуток "Укрнафтою" газу збільшився на 6,5%, досягнувши 1,17 мільярда кубометрів. У 2025 році компанія планує продовжити буріння нових свердловин та оновлювати техніку, замінюючи радянське обладнання на сучасне та технологічне від світових лідерів.