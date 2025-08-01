АМКУ оштрафовал дистрибьюторов лекарства более чем на 4 млрд грн за нарушение конкуренции

Антимонопольный комитет Украины признал ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" виновными в антиконкурентных согласованных действиях на рынке оптовой реализации лекарственных средств. Компании устанавливали равные цены на популярные препараты, ограничивая конкуренцию. За это АМКУ наложил на них штрафы на общую сумму более 4 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Дистрибьюторы получили штрафы

В июне 2024 года АМКУ возбудил дело в отношении ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" за нарушение законодательства о защите конкуренции. Компании, занимающиеся оптовой реализацией лекарственных средств, в течение марта 2020 - декабря 2023 согласованно устанавливали одинаковые или похожие цены на популярные препараты, в частности Спазмалгон, Евказолин аква, Бифрен, Мовиназа, Нейроксон, при этом меняли цены одновременно или с небольшим интервалом.

Итого они контролировали более 85% рынка, в то время как конкуренты имели незначительную долю.

Анализ ценообразования показал, что обе компании не использовали прозрачные механизмы формирования цен и надбавок, а устанавливали их на уровне, что позволяло поддерживать схожую ценовую политику, что свидетельствует о согласованных действиях.

Отмечается, что ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" отказались от ценовой конкуренции между собой и согласовали поведение на рынке, что было бы невозможно при настоящей конкуренции. Эта модель выгодна компаниям с большими рыночными властями, поскольку позволяет избегать борьбы и минимизировать риски конкуренции.

В результате таких действий они ограничили конкуренцию и обеспечили себе рост рыночных позиций не из-за развития, а из-за антиконкурентных методов. Это привело к увеличению их доли на рынке на 17% и росту чистой прибыли - в СП "Оптима-Фарм, ЛТД" в 11 раз, в ООО "БаДМ" - в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Антимонопольный комитет Украины признал ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" виновными в антиконкурентных согласованных действиях.

АМКУ обязал компании прекратить нарушения и наложил штрафы: более 2,37 млрд грн - на ООО "БаДМ" и более 2,43 млрд грн - на СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД".

Ранее ООО "Евро Смарт Пауэр" по решению суда выплатило 3269684 грн штрафа от Антимонопольного комитета Украины за предоставление информации в неполном объеме о получении в аренду автозаправочных станций.