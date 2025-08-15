Запланована подія 2

АМКУ розпочав розгляд справи про набуття Київстаром контролю над МТПК: що відомо

будівля АМКУ
АМКУ перевіряє угоду Київстару. / АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи про концентрацію у вигляді набуття ПрАТ "Київстар" контролю над компанією ТОВ "МТПК" (Міжнародна торгова промислова компанія), яка володіє сервісом "Tabletki.ua".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Що встановив Антимонопольний комітет?

За результатами аналізу матеріалів, доданих до заяви про надання дозволу на вказану концентрацію, АМКУ встановив, що:

  • учасники концентрації є власниками онлайн пошукових систем "Helsi" та "Tabletki.ua",  на яких розміщені інформаційні матеріали у сфері  охорони здоров’я та фармацевтичної продукції; 
  • частки /сукупні частки учасників концентрації на одному із задіяних у концентрації ринків можуть перевищувати 35 %.

Через це існує ризик, що угода може призвести до монополізації або значного обмеження конкуренції. АМКУ проведе поглиблене дослідження конкуренції на задіяних в концентрації товарних ринках, щоб ухвалити остаточне рішення.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет визнав дії двох фармацевтичних компаній — ТОВ “Гледфарм ЛТД” та ТОВ “Ілан Фарм” — порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Йдеться про поширення неправдивої інформації, що вводить в оману споживачів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук