АМКУ розпочав розгляд справи про набуття Київстаром контролю над МТПК: що відомо

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи про концентрацію у вигляді набуття ПрАТ "Київстар" контролю над компанією ТОВ "МТПК" (Міжнародна торгова промислова компанія), яка володіє сервісом "Tabletki.ua".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Що встановив Антимонопольний комітет?

За результатами аналізу матеріалів, доданих до заяви про надання дозволу на вказану концентрацію, АМКУ встановив, що:

учасники концентрації є власниками онлайн пошукових систем "Helsi" та "Tabletki.ua", на яких розміщені інформаційні матеріали у сфері охорони здоров’я та фармацевтичної продукції;

частки /сукупні частки учасників концентрації на одному із задіяних у концентрації ринків можуть перевищувати 35 %.

Через це існує ризик, що угода може призвести до монополізації або значного обмеження конкуренції. АМКУ проведе поглиблене дослідження конкуренції на задіяних в концентрації товарних ринках, щоб ухвалити остаточне рішення.

