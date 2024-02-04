Польша усилит на границе контроль и проверки товаров из Украины

В правительстве Польши анонсировали усиление контроля качества пищевых продуктов на границе с Украиной. Варшава активизирует проверки товаров, уезжающих из Украины.

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Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши.

В ведомстве отметили, что ужесточаются и проверяются из-за очень большого количества сельскохозяйственной продукции из Украины, которая не отвечает производственным требованиям ЕС или угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства.

📢 Minister @CzSiekierski

zapowiada wzmocnienie kontroli i większą aktywizacje inspekcji.



💬 Nadmierny import produktów rolnych z Ukrainy niespełniających wymogów produkcyjnych obowiązujących w UE, zagraża konkurencyjności polskiego rolnictwa❗️ pic.twitter.com/qHKRRi1JJ0 — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 4, 2024

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, наблюдающий за проверками сельхозтоваров, уже несколько дней инспектирует пограничные пункты. Сегодня он проверял товары на КПП "Ягодин-Дорогуск", а вчера – был в Грубешуве.

"Польская граница будет более тщательной, чем когда-либо раньше. Ежедневно на моем столе есть отчеты о количестве и результатах проверок въезжающих в Польшу продуктов. Проверяется каждый сигнал о вероятных попаданиях на польский рынок продуктов из Украины, подлежащих эмбарго", - написал Колодзейчак

Также Колодзейчак поделился снимком низкокачественной замороженной малины.

"После такой малины вывод один: эмбарго на замороженную украинскую малину, которой в 2023 году в Польшу поступило более 60 тыс. тонн", - написал он.

Zapleśniałe maliny cofnięte na Ukrainę.



Po takich malinach może być jeden wniosek: embargo na ukraińskie maliny mrożone, których do Polski w 2023 roku przyjechało ponad 60 tysięcy ton. pic.twitter.com/smqP7953C5 — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) February 4, 2024

Напомним, Польские фермеры с 9 февраля планируют перекрыть все пограничные пункты пропуска из Украины, а также заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах. Забастовка продлится до 10 марта.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать для разработки соответствующих защитных механизмов на уровне Европейской Комиссии.