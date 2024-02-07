Украинские металлурги жалуются на трудности с транспортировкой продукции через ЕС

В 2023 году объем продукции компании "Метинвест" вырос на 16%, однако проблему составляют перевалка в портах и пересечение границы.

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Об этом в интервью ведущему польскому изданию Puls Biznesu рассказала руководитель отдела логистики Metinvest Polska Юлия Мезенцева, передает пресс-служба "Метинвест".

Она отметила, что, несмотря на войну, "Метинвест" расширяет свою деятельность на польском рынке, однако существуют некоторые сложности.

Проблемы с транспортировкой товаров

Мезенцева отметила, что существуют проблемы с транспортировкой товаров через польско-украинскую границу и перевалкой в портах. Это препятствует поставке на наш рынок и транзиту по морским путям.

"Польско-украинское соглашение предусматривает, что шесть поездов в день со сталью и рудой должны проходить по широкому пути на пункте пропуска Медика. На самом деле пропускают три-четыре, поскольку польская пограничная и железнодорожная администрации предоставляют приоритет другому транспорту. Поэтому мы часто вынуждены долго ждать на границе, что увеличивает наши расходы. За каждый час простоя нам приходится платить 1,9 швейцарских франков за коммерческий вагон", - сообщила руководитель логистического отдела.

Она выразила надежду, что приостановка протестов будет способствовать бесперебойной перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом, а также подчеркнула, что после пересечения границы транспортные перевозки через Польшу осуществляются достаточно эффективно.

По словам Мезенцевой, сейчас въезд в терминалы почти беспроблемный, но есть трудности с перевалкой.

"Сыпучие грузы, такие как железная руда и уголь, перегружаются гораздо быстрее, чем металлопродукция. Перевалка в польских портах проходит в четыре раза медленнее, чем на черноморских терминалах", — отметила Мезенцева.

Она объяснила, что одной из причин может быть нехватка персонала в терминалах.

Кроме того, польские таможенные правила не учитывают изменения веса сыпучих грузов во время транзита. Однако они могут возникнуть, например, из-за погодных условий. Поэтому работники компаний, занимающихся перевозками и перевалкой, вынуждены тратить много времени во время проверок, объясняя, что уголь или руда могут весить чуть больше из-за дождливой погоды. Также могут возникнуть так называемые естественные потери при транспортировке.

Но, несмотря на все возникшие проблемы, объем товаров украинского производителя в Польше показал рост на 16%.

"2023 год был для нас несколько лучше, чем предыдущий. На железнодорожной сети Польши уже не было столько пробок и очередей, что способствовало повышению эффективности перевозок. Против прошлого года мы зафиксировали рост тоннажа на 16%. Через польские порты и железную дорогу мы в общей сложности перевезли 1,9 млн тонн, из которых около 1,3 млн - металлопродукция, 378 тысяч - железная руда и 237 тысяч - коксовый уголь", - подчеркнула Мезенцева.

Она добавила, что из всего объема продукции, доставленной из Украины в Польшу, 939 тысяч тонн экспортировано в другие страны через польские порты. При этом часть товаров доставляли по железной дороге или грузовиками в Германию, Чехию, Италию, Словакию и другие страны.

Напомним, польские фермеры официально предупредили Украину о возобновлении протестов на границе. Начало блокады пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" намечено на 9 февраля в 11:00 по киевскому времени.

Польские фермеры планируют на месяц заблокировать границу с Украиной

Ранее сообщалось, что польские фермеры с 9 февраля планируют перекрыть все пограничные пункты пропуска из Украины, а также заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах Польши.

"Нашему терпению пришел конец. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской Комиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины не оставляют нам другого выхода, как объявить всеобщую забастовку", - говорится в заявлении польского профсоюза фермеров "Солидарность".