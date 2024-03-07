Объемы экспорта руды в феврале приблизились к довоенным уровням

В феврале железная и марганцевая руда возглавила рейтинг товаров,

которые экспортируются по железной дороге. Объем экспорта железнодорожным транспортом достиг 7,76 млн тонн, что на 260 тыс. тонн (или 3,6%), больше месяца назад, и на 2 млн 690 тыс. тонн (или 53%), выше, чем в феврале в прошлом году.

Об этом пишет Rail.Insider.

В феврале объем экспорта железнодорожным транспортом достиг 7,76 млн. тонн, что на 260 тыс. тонн, или 3,6%, больше, чем месяц назад, и на 2 млн. 690 тыс. тонн, или 53%, выше, чем в феврале. в прошлом году.

Среди экспортных грузов по железной дороге лидирующие позиции заняла железная и марганцевая руда с объемом в 3 млн 329 тыс. тонн, что составляет 42,9% от всего экспорта. Зерновые товары заняли второе место с показателем в 3 млн. 304 тыс. тонн (42,6% от экспорта), а черные металлы – третье из 386,4 тыс. тонн (5% от экспорта).

Заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев отметил, что объемы перевозки руды в феврале приблизились к довоенным уровням. В то же время он сообщил о значительном увеличении объемов экспорта цемента в 3,1 раза по сравнению с январем, достигнув 98 тыс. тонн.

Добавим, общий объем грузоперевозок по железной дороге в феврале составил 14,55 млн тонн, что на 420 тыс. тонн больше, чем в январе. Этот показатель стал лучшим результатом с начала полномасштабной войны, показав рост на 30% по сравнению с февралем 2023 года и превысив рекорд рекорда предыдущего месяца на 3%.

Также в течение прошлого года "Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12% до 102 тыс. контейнеров, а объем перевозок в двадцатифутовом эквиваленте вышел на уровень 2022 года.

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