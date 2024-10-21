"Укрзализныця" получила нового руководителя: кто им стал

Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Александр Перцовский работает в АО «Укрзализныця» с 2020 года. До этого он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.

До завершения контракта с Укрзализныцей Евгений Лященко, который с марта 2023 года по сегодняшний день занимал должность председателя правления, продолжит работать в должности члена правления.

Кроме того, с должностей членов правления Укрзализныци уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

Напомним, в начале октября Евгений Лященко написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы правления.

Кто такой Александр Перцовский

Перцовский с 2010 по 2016 год работал в крупнейшей логистической компании мира Deutsche Post DHL Group. За шесть лет работы прошел путь от консультанта до руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе со штаб-квартирой в Сингапуре.

С октября 2016 года он занимает должность первого заместителя генерального директора "Укрпочты". Александр Перцовский, как и его начальник Игорь Смилянский, прославился огромной зарплатой. Об этом сообщали "Украинские новости".

По данным Национального агентства по предотвращению коррупции, в 2017 году 32 работника "Укрпочты" получали зарплату в размере более 1 млн гривен.

Летом 2020 года появилась информация о том, что Александр Перцовский – один из шести главных претендентов на должность руководителя АО "Укрзализныця".

Диплом финансиста Перцовский получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (2008). Также он учился в американской Brandeis International Business School (2010).