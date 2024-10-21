"Укрзалізниця" отримала нового очільника: хто ним став

Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ «Укрзалізниця» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що Олександр Перцовський працює в АТ «Укрзалізниця» з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

До завершення контракту з Укрзалізницею Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління.

Крім того, з посад членів правління Укрзалізниці звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

Нагадаємо, на початку жовтня Євген Лященко написав заяву про дострокове припинення повноважень голови правління.

Хто такий Олександр Перцовський

Перцовський з 2010 по 2016 рік працював у найбільшій логістичній компанії світу Deutsche Post DHL Group. За шість років роботи пройшов шлях від консультанта до керівника з розвитку бізнесу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з штаб-квартирою в Сінгапурі.

З жовтня 2016 року він обіймає посаду першого заступника генерального директора "Укрпошти". Олександр Перцовський, як і його начальник Ігор Смілянський прославився величезною зарплатою. Про це повідомляли "Українські новини".

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, в 2017 році 32 працівники "Укрпошти" отримували зарплату в розмірі понад 1 млн гривень.

Влітку 2020 року з'явилася інформація про те, що Олександр Перцовський — один з шести головних претендентів на посаду керівника АТ "Укрзалізниця".

Диплом фінансиста Перцовський отримав в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2008). Також він навчався в американській Brandeis International Business School (2010).