Уряд пропонує запровадити в Україні європейську модель залізничних перевезень

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді запровадити в Україні нову модель ринку залізничних перевезень відповідно до європейських стандартів. Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, законопроєкт про систему та особливості функціонування цього ринку було схвалено на засіданні Кабміну 18 жовтня.

Зазначається, що документ спрямований на імплементацію актів законодавства Європейського союзу в сфері залізничного транспорту, зокрема визначених угодою про асоціацію України з ЄС.

Так, ним визначаються основні вимоги, обов'язки та права оператора інфраструктури, перевізника, основні вимоги до залізничного рухомого складу, врегульовується діяльність операторів залізничного рухомого складу та володільців рухомого складу. Також пропонується закріпити принцип рівноправного доступу всіх зацікавлених осіб до послуг інфраструктури.

Передбачається створення системи управління безпекою на залізничному транспорті відповідно до вимог положень законодавства ЄС, що покликано підвищити рівень безпеки перевезень в умовах розвинутої конкуренції на ринку залізничних перевезень.

Проєктом закону також пропонується встановити правові основи технічного регулювання та допуску підсистем залізничного транспорту для експлуатації; запровадити європейський підхід до забезпечення техобслуговування рухомого складу та відповідальності за його безпечний стан.

Крім цього, передбачається запровадження функціонування навчальних центрів, які здійснюватимуть підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації машиністів.

Нагадаємо також, що в липні ЄС схвалив чотири проєкти з розвитку транспортної інфраструктури, подані Україною та надасть грант на їх реалізацію. Серед них - інтеграція залізничної системи України в транспортну систему ЄС. "Укрзалізниця" має отримати на це майже 43 мільйона євро.

Перший етап передбачає вдосконалення залізничної мережі та розбудову колії європейської ширини 1435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури.