Європейський Союз погодив чотири українські проєкти з розвитку транспортної інфраструктури

Європейський Союз 16 липня на засіданні координаційного комітету програми "Механізм Сполучення Європи" (CEF) схвалив чотири проєкти з розвитку транспортної інфраструктури, подані Україною та надасть грант на їх реалізацію.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Загальна сума гранту з боку ЄС складе близько 53 мільйони євро, що становить 50% від загальної вартості проєктів. Другу половину коштів має забезпечити українська сторона.

Схвалені проєкти

Серед проєктів, що отримали схвалення - інтеграція залізничної системи України в транспортну систему ЄС. Перший етап передбачає вдосконалення залізничної мережі та розбудову колії 1435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури.

Ще одним спільним проєктом з Молдовою та Румунією є забезпечення безперервності руху між вказаними пунктами пропуску.

"Організація транспортних потоків для підвищення пропускної спроможності інфраструктури, безпеки та ефективності послуг з перетину кордону на спільній дорозі Румунія-Молдова-Україна ПП Галац/Джурджулешти/Рені" – йдеться в повідомленні.

Третім схваленим проектом є створення та впровадження річкової інформаційної служби на українській частині річки Дунай та її інтеграція до європейських систем.

Згідно з четвертим проєктом передбачено відновлення аеронавігаційної галузі України та подальша модернізація інфраструктури зв'язку, навігації, спостереження та аеронавігаційної інформації.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач підкреслив, що ці проєкти сприятимуть євроінтеграції України, розширять можливості транспортних коридорів та пришвидшать інтеграцію української транспортної інфраструктури до транспортного простору ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF) надасть грантові кошти на розбудову залізничної інфраструктури прикордонних переходів України з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Програма ЄС "Механізм Сполучення Європи"

Нагадаємо, 22 листопада 2023 року Верховна Рада ратифікувала угоду України з Європейським союзом про її участь у програмі ЄС "Механізм Сполучення Європи". За відповідний законопроект №0232, внесений президентом Володимиром Зеленським, 21 листопада проголосувало 332 депутати (із більшістью у всіх фракціях та групах), жоден не виступив проти та не утримався.

Програма "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) функціонує в межах ініціативи "Шляхи солідарності". Як зазначили у Мінвідновлення, її реалізація сприятиме покращенню транспортного сполучення України з ЄС та налагодженню експорту з України до країн Європи в цілому. Загальний бюджет програми до 2027 року складає близько 21 мільярда євро.

Участь у програмі України дозволить їй залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов’язаних транс’європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг. Вона зможе подавати заявки за проєктами для грантової підтримки від Єврокомісії у розмірі 50% від вартості проєктів.

Проте, участь у програмі передбачає обов’язкову сплату Україною щорічного фінансового внеску та пов’язаних з цим витрат на управлінську, виконавчу та операційну діяльність.