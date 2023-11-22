Україна повноцінно долучилася до програми ЄС "Сполучення Європи": за її кошти оновлюватимуть КПП на кордоні

Верховна Рада ратифікувала угоду України з Європейським союзом про її участь у програмі ЄС "Механізм Сполучення Європи". За відповідний законопроект №0232, внесений президентом Володимиром Зеленським, 21 листопада проголосувало 332 депутати (із більшістью у всіх фракціях та групах), жоден не виступив проти та не утримався.

Нагадаємо, що сама угода була підписана 6 червня у Львові в рамках зустрічі віце-прем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова з єврокомісаром з питань транспорту Адіною Велян.

Програма "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) функціонує в межах ініціативи "Шляхи солідарності". Як зазначають у Мінвідновлення, її реалізація сприятиме покращенню транспортного сполучення України з ЄС та налагодженню експорту з України до країн Європи в цілому. Загальний бюджет програми до 2027 року складає близько 21 мільярда євро.

Участь у програмі України дозволить їй залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов’язаних транс’європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг. Вона зможе подавати заявки за проєктами для грантової підтримки від Єврокомісії у розмірі 50% від вартості проєктів.

Особливий акцент робиться на реалізації вже схвалених Єврокомісією інфраструктурних проєктів з модернізації залізничних та автомобільних пунктів пропуску через кордон України з Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною.

Йдеться про КПП, "Мостиська – Медика", "Ягодин – Дорогуськ", "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова", "Чоп – Чієрна-над-Тисою", "Батьово – Епер'єшке", "Чоп – Захонь", "Лужанка – Берегшурань", "Порубне – Сірет" та "Вадул-Сірет – Вікшань". Загальна сума гранту на модернізацію всіх пунктів пропуску складає понад 82 мільйони євро.

Участь у програмі передбачає обов’язкову сплату Україною щорічного фінансового внеску та пов’язаних з цим витрат на управлінську, виконавчу та операційну діяльність, однак, як зазначалося в пояснювальній записці до законопроєкту про ратифікацію угоди, зараз Україна готує угоду з ЄС щодо призупинення зобов’язань щодо сплати внеску в рамках участі в програмах союзу.

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