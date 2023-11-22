Украина полноценно присоединилась к программе ЕС "Соединяя Европу": за ее деньги будут обновлять КПП на границе

Верховная Рада ратифицировала соглашение Украины с Европейским союзом об участии в программе ЕС “Механизм ”Соединяя Европу". За соответствующий законопроект №0232, внесенный президентом Владимиром Зеленским, 21 ноября проголосовали 332 депутата (при большинстве во всех фракциях и группах), ни один не выступил против и не воздержался.

Напомним, что само соглашение было подписано 6 июня во Львове в рамках встречи вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова с еврокомиссаром по транспорту Адиной Велян.

Программа “Механизм ”Соединяя Европу" (Connecting Europe Facility, CEF) функционирует в рамках инициативы "Пути солидарности". Как отмечают в Минвосстановления, ее реализация будет способствовать улучшению транспортного сообщения Украины с ЕС и налаживанию экспорта из Украины в страны Европы в целом. Общий бюджет программы до 2027 года составляет около 21 миллиарда евро.

Участие Украины в программе позволит ей привлечь финансирование ЕС для поддержки развития высокопроизводительных, устойчивых и эффективно взаимосвязанных трансъевропейских сетей в сферах транспорта, энергетики и цифровых услуг. Она сможет подавать заявки по проектам для грантовой поддержки от Еврокомиссии в размере 50% стоимости проектов.

Особый акцент делается на реализации уже одобренных Еврокомиссией инфраструктурных проектов по модернизации железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска через границу Украины с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией.

Речь идет о КПП, "Мостиска - Медыка", "Ягодин - Дорогуск", "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчова", "Чоп - Чьерна-над-Тисой", "Батево - Эперьешке", "Чоп - Захонь", "Лужанка – Берегшурань", "Порубное – Сирет" и "Вадул-Сирет - Викшань". Общая сумма гранта на модернизацию всех пунктов пропуска составляет более 82 миллионов евро.

Участие в программе предусматривает обязательную уплату Украиной ежегодного финансового взноса и связанных с этим расходов на управленческую, исполнительную и операционную деятельность, однако, как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту о ратификации соглашения, сейчас Украина готовит соглашение с ЕС по приостановке ее обязательств по взносам в рамках участия в программах союза.

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